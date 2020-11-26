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Минобороны выполнило задачи в Усолье-Сибирском на 2020 год
Минобороны выполнило задачи в Усолье-Сибирском на 2020 год
Военные выполнили свои задачи на 2020 год по ликвидации накопленного экологического ущерба в Усолье-Сибирском, заявил глава ведомства Сергей Шойгу в четверг в... РИА Новости, 26.11.2020
2020-11-26T22:28
2020-11-26T22:28
2020-11-26T22:28
виктория абрамченко
сергей шойгу
усолье-сибирское
безопасность
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Военные выполнили свои задачи на 2020 год по ликвидации накопленного экологического ущерба в Усолье-Сибирском, заявил глава ведомства Сергей Шойгу в четверг в эфире телеканала "Россия-24.""Работаем слаженно под руководством руководителя рабочей группы, у нас вопросов нет. Мы со своими задачами закончили, во всяком случае, в этом сезоне. Сейчас войска убывают в места постоянной дислокации. Я думаю, что весной наверное опять появится работа, так что мы готовы", - сказал Шойгу.Как уточнила вице-премьер Виктория Абрамченко, служащие Минобороны покинут площадку в Усолье-Сибирском 30 ноября.
https://ria.ru/20201126/usole-sibirskoe-1586523669.html
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виктория абрамченко, сергей шойгу, усолье-сибирское, безопасность