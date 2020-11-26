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Россия делает более правдивой историю Катынского дела, заявил Мединский
Россия делает более правдивой историю Катынского дела, заявил Мединский
Россия больше Польши делает для открытия правды о Катынском деле, заявил помощник президента РФ Владимир Мединский в четверг в интервью радиостанции "Эхо... РИА Новости, 26.11.2020
2020-11-26T14:57
2020-11-26T14:57
нквд ссср
владимир мединский
польша
москва
варшава
в мире
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Россия больше Польши делает для открытия правды о Катынском деле, заявил помощник президента РФ Владимир Мединский в четверг в интервью радиостанции "Эхо Москвы"."Что касается Катыни, мы уделяем этому существенно большее внимание, чем наши (польские) партнеры последние два года", - сказал Мединский. По его словам, традиционно Катынь воспринималась только как место расстрела польских офицеров. Число этих офицеров достаточно точно установлено, отметил помощник главы государства.Мединский напомнил, что в Катыни ранее был создан музей истории российско-польских отношений. "Мы открыли там мемориал – там очень много уничтожено наших заключенных в годы репрессий. И похоронено там же в Катыни больше, чем поляков. Существенно. О чем (Варшавой) не было сказано ничего", - добавил он. "Мы просто расширяем и дополняем эту историю. Делаем ее правдивой, как это было на самом деле", - сказал Мединский.Название "катынское дело" произошло от деревни Катынь у Смоленска, где в 1943 году в находившемся на оккупированной территории урочище нашли массовые захоронения расстрелянных польских военнопленных. Тогда в Катыни работала комиссия из представителей государств, оккупированных гитлеровской Германией или поддерживавших с ней союзные отношения. Казни проходили не только под Катынью, однако термин "катынский расстрел" применяется к ним в целом."Катынское дело" долгие годы осложняло отношения между Варшавой и Москвой. Варшава считает, что убийство польских офицеров было делом рук НКВД СССР, официальные польские лица называли тот расстрел геноцидом. В СССР уголовное дело по факту обнаружения массовых захоронений останков польских военнослужащих возбудили в 1990 году, а в 2004 году Главная военная прокуратура РФ прекратила дело за смертью виновных.Согласно точке зрения ряда российских историков, расстрелы в Катыни производили нацисты, а "катынское дело" было провокацией спецслужб Третьего рейха, которые хотели внести раскол в ряды антигитлеровской коалиции, а Польше, через которую Красная армия должна была выйти на границу Германии, представить это как "зверства Москвы".Историки также указывают на нестыковки в доказательной базе, на которую опирается Варшава. Как поясняют российские специалисты, версии "катынской трагедии" противоречивы, поскольку основной массив источников по тем событиям до сих пор засекречен и не введен в свободный научный оборот. Также в РФ отмечают, что сложившийся подход к освещению "катынского дела" не отвечает принципам объективности и историзма, и его стоит рассматривать как одно из направлений информационно-пропагандистской кампании по возложению ответственности на СССР за развязывание Второй мировой войны.
https://ria.ru/20201125/polsha-1586242586.html
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нквд ссср, владимир мединский, польша, москва, варшава, в мире

Россия делает более правдивой историю Катынского дела, заявил Мединский

14:57 26.11.2020
 
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкМинистр культуры РФ Владимир Мединский
Министр культуры РФ Владимир Мединский - РИА Новости, 1920, 26.11.2020
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Россия больше Польши делает для открытия правды о Катынском деле, заявил помощник президента РФ Владимир Мединский в четверг в интервью радиостанции "Эхо Москвы".
"Что касается Катыни, мы уделяем этому существенно большее внимание, чем наши (польские) партнеры последние два года", - сказал Мединский. По его словам, традиционно Катынь воспринималась только как место расстрела польских офицеров. Число этих офицеров достаточно точно установлено, отметил помощник главы государства.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 25.11.2020
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Мединский напомнил, что в Катыни ранее был создан музей истории российско-польских отношений. "Мы открыли там мемориал – там очень много уничтожено наших заключенных в годы репрессий. И похоронено там же в Катыни больше, чем поляков. Существенно. О чем (Варшавой) не было сказано ничего", - добавил он. "Мы просто расширяем и дополняем эту историю. Делаем ее правдивой, как это было на самом деле", - сказал Мединский.
Название "катынское дело" произошло от деревни Катынь у Смоленска, где в 1943 году в находившемся на оккупированной территории урочище нашли массовые захоронения расстрелянных польских военнопленных. Тогда в Катыни работала комиссия из представителей государств, оккупированных гитлеровской Германией или поддерживавших с ней союзные отношения. Казни проходили не только под Катынью, однако термин "катынский расстрел" применяется к ним в целом.
"Катынское дело" долгие годы осложняло отношения между Варшавой и Москвой. Варшава считает, что убийство польских офицеров было делом рук НКВД СССР, официальные польские лица называли тот расстрел геноцидом. В СССР уголовное дело по факту обнаружения массовых захоронений останков польских военнослужащих возбудили в 1990 году, а в 2004 году Главная военная прокуратура РФ прекратила дело за смертью виновных.
Скульптурная композиция Расстрел в Долине смерти – месте массовых захоронений жителей Смоленщины, ставших жертвами политических репресси - РИА Новости, 1920, 05.03.2020
5 марта, 08:0075 лет Великой Победы
Раскрутку Катыни одобрил Гитлер: кто на самом деле убивал поляков?
Согласно точке зрения ряда российских историков, расстрелы в Катыни производили нацисты, а "катынское дело" было провокацией спецслужб Третьего рейха, которые хотели внести раскол в ряды антигитлеровской коалиции, а Польше, через которую Красная армия должна была выйти на границу Германии, представить это как "зверства Москвы".
Историки также указывают на нестыковки в доказательной базе, на которую опирается Варшава. Как поясняют российские специалисты, версии "катынской трагедии" противоречивы, поскольку основной массив источников по тем событиям до сих пор засекречен и не введен в свободный научный оборот. Также в РФ отмечают, что сложившийся подход к освещению "катынского дела" не отвечает принципам объективности и историзма, и его стоит рассматривать как одно из направлений информационно-пропагандистской кампании по возложению ответственности на СССР за развязывание Второй мировой войны.
 
НКВД СССРВладимир МединскийПольшаМоскваВаршаваВ мире
 
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