https://ria.ru/20201126/medinskiy-1586451964.html

Россия делает более правдивой историю Катынского дела, заявил Мединский

Россия делает более правдивой историю Катынского дела, заявил Мединский

Россия больше Польши делает для открытия правды о Катынском деле, заявил помощник президента РФ Владимир Мединский в четверг в интервью радиостанции "Эхо... РИА Новости, 26.11.2020

2020-11-26T14:57

2020-11-26T14:57

2020-11-26T14:57

нквд ссср

владимир мединский

польша

москва

варшава

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/156301/97/1563019716_0:0:3104:1746_1400x0_80_0_0_e35335887fe1db59277b3ebec25ad59c.jpg

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Россия больше Польши делает для открытия правды о Катынском деле, заявил помощник президента РФ Владимир Мединский в четверг в интервью радиостанции "Эхо Москвы"."Что касается Катыни, мы уделяем этому существенно большее внимание, чем наши (польские) партнеры последние два года", - сказал Мединский. По его словам, традиционно Катынь воспринималась только как место расстрела польских офицеров. Число этих офицеров достаточно точно установлено, отметил помощник главы государства.Мединский напомнил, что в Катыни ранее был создан музей истории российско-польских отношений. "Мы открыли там мемориал – там очень много уничтожено наших заключенных в годы репрессий. И похоронено там же в Катыни больше, чем поляков. Существенно. О чем (Варшавой) не было сказано ничего", - добавил он. "Мы просто расширяем и дополняем эту историю. Делаем ее правдивой, как это было на самом деле", - сказал Мединский.Название "катынское дело" произошло от деревни Катынь у Смоленска, где в 1943 году в находившемся на оккупированной территории урочище нашли массовые захоронения расстрелянных польских военнопленных. Тогда в Катыни работала комиссия из представителей государств, оккупированных гитлеровской Германией или поддерживавших с ней союзные отношения. Казни проходили не только под Катынью, однако термин "катынский расстрел" применяется к ним в целом."Катынское дело" долгие годы осложняло отношения между Варшавой и Москвой. Варшава считает, что убийство польских офицеров было делом рук НКВД СССР, официальные польские лица называли тот расстрел геноцидом. В СССР уголовное дело по факту обнаружения массовых захоронений останков польских военнослужащих возбудили в 1990 году, а в 2004 году Главная военная прокуратура РФ прекратила дело за смертью виновных.Согласно точке зрения ряда российских историков, расстрелы в Катыни производили нацисты, а "катынское дело" было провокацией спецслужб Третьего рейха, которые хотели внести раскол в ряды антигитлеровской коалиции, а Польше, через которую Красная армия должна была выйти на границу Германии, представить это как "зверства Москвы".Историки также указывают на нестыковки в доказательной базе, на которую опирается Варшава. Как поясняют российские специалисты, версии "катынской трагедии" противоречивы, поскольку основной массив источников по тем событиям до сих пор засекречен и не введен в свободный научный оборот. Также в РФ отмечают, что сложившийся подход к освещению "катынского дела" не отвечает принципам объективности и историзма, и его стоит рассматривать как одно из направлений информационно-пропагандистской кампании по возложению ответственности на СССР за развязывание Второй мировой войны.

https://ria.ru/20201125/polsha-1586242586.html

https://ria.ru/20200305/1568164675.html

польша

москва

варшава

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нквд ссср, владимир мединский, польша, москва, варшава, в мире