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В Кемеровской области лыжник погиб при спуске с горы
В Кемеровской области лыжник погиб при спуске с горы
Лыжник из города Мыски Кемеровской области погиб, спускаясь с горы Зеленая на горнолыжном курорте в Шерегеше, проводится доследственная проверка, сообщает СУ СК РИА Новости, 26.11.2020
2020-11-26T12:54
2020-11-26T12:54
2020-11-26T12:54
следственный комитет россии (ск рф)
мыски
кемеровская область
происшествия
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КЕМЕРОВО, 26 ноя - РИА Новости. Лыжник из города Мыски Кемеровской области погиб, спускаясь с горы Зеленая на горнолыжном курорте в Шерегеше, проводится доследственная проверка, сообщает СУ СК по Кемеровской области."Двадцать пятого ноября текущего года в 15 часов 20 минут местного времени (11.20 мск) поступило сообщение, что на горе Зеленая спортивно-туристического комплекса "Шерегеш" обнаружено тело 23-летнего жителя города Мыски. По данному факту следственными органами Следственного комитета …по Кемеровской области …проводится доследственная проверка", – информирует ведомство.Предварительно установлено, что пострадавший с другом спускался на лыжах с горы по оборудованному склону, при движении молодой человек решил использовать в качестве трамплина камень с края оборудованной трассы.Отмечается, что лыжник не рассчитал скорость и траекторию полета, упал на камни и ударился головой."Друг вызвал спасателей, которые тело потерпевшего спустили к подножию горы, вызвали следственную группу. В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего, причина смерти пострадавшего", – уточняет ведомство.
https://ria.ru/20200223/1565120705.html
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следственный комитет россии (ск рф), мыски, кемеровская область, происшествия
КЕМЕРОВО, 26 ноя - РИА Новости.
Лыжник из города Мыски Кемеровской области
погиб, спускаясь с горы Зеленая на горнолыжном курорте в Шерегеше, проводится доследственная проверка, сообщает СУ СК
по Кемеровской области.
"Двадцать пятого ноября текущего года в 15 часов 20 минут местного времени (11.20 мск) поступило сообщение, что на горе Зеленая спортивно-туристического комплекса "Шерегеш" обнаружено тело 23-летнего жителя города Мыски. По данному факту следственными органами Следственного комитета …по Кемеровской области …проводится доследственная проверка", – информирует ведомство.
Предварительно установлено, что пострадавший с другом спускался на лыжах с горы по оборудованному склону, при движении молодой человек решил использовать в качестве трамплина камень с края оборудованной трассы.
Отмечается, что лыжник не рассчитал скорость и траекторию полета, упал на камни и ударился головой.
"Друг вызвал спасателей, которые тело потерпевшего спустили к подножию горы, вызвали следственную группу. В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего, причина смерти пострадавшего", – уточняет ведомство.