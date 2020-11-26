https://ria.ru/20201126/lyzhi-1586424290.html

В Кемеровской области лыжник погиб при спуске с горы

В Кемеровской области лыжник погиб при спуске с горы

Лыжник из города Мыски Кемеровской области погиб, спускаясь с горы Зеленая на горнолыжном курорте в Шерегеше, проводится доследственная проверка, сообщает СУ СК РИА Новости, 26.11.2020

2020-11-26T12:54

2020-11-26T12:54

2020-11-26T12:54

следственный комитет россии (ск рф)

мыски

кемеровская область

происшествия

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КЕМЕРОВО, 26 ноя - РИА Новости. Лыжник из города Мыски Кемеровской области погиб, спускаясь с горы Зеленая на горнолыжном курорте в Шерегеше, проводится доследственная проверка, сообщает СУ СК по Кемеровской области."Двадцать пятого ноября текущего года в 15 часов 20 минут местного времени (11.20 мск) поступило сообщение, что на горе Зеленая спортивно-туристического комплекса "Шерегеш" обнаружено тело 23-летнего жителя города Мыски. По данному факту следственными органами Следственного комитета …по Кемеровской области …проводится доследственная проверка", – информирует ведомство.Предварительно установлено, что пострадавший с другом спускался на лыжах с горы по оборудованному склону, при движении молодой человек решил использовать в качестве трамплина камень с края оборудованной трассы.Отмечается, что лыжник не рассчитал скорость и траекторию полета, упал на камни и ударился головой."Друг вызвал спасателей, которые тело потерпевшего спустили к подножию горы, вызвали следственную группу. В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего, причина смерти пострадавшего", – уточняет ведомство.

https://ria.ru/20200223/1565120705.html

мыски

кемеровская область

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следственный комитет россии (ск рф), мыски, кемеровская область, происшествия