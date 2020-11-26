https://ria.ru/20201126/lungcancer-1586399858.html
Названы неожиданные симптомы рака легких
Названы неожиданные симптомы рака легких
Британский врач Клэр Моррисон в интервью Express рассказала о неожиданных симптомах, которые могут свидетельствовать о развитии рака легких. РИА Новости, 26.11.2020
2020-11-26T11:02
2020-11-26T11:02
2020-11-26T11:44
здоровье
общество
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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Британский врач Клэр Моррисон в интервью Express рассказала о неожиданных симптомах, которые могут свидетельствовать о развитии рака легких.Так, опухоль верхней борозды легкого (опухоль Панкоста) может вызывать боли в плече и руке, а также слабость руки.Обратиться к врачу также стоит при обнаружении твердых болезненных узелков или расширенных вен в области плеч или шеи.Моррисон напомнила, что рак легких может вызывать повреждение гортанного нерва, из-за чего у человека появляется стойкая охриплость голоса.Она призвала не игнорировать любые симптомы, продолжающиеся более двух недель, и при малейших подозрениях проконсультироваться с лечащим врачом.
https://ria.ru/20201124/cancer-1586163985.html
https://ria.ru/20201123/rak-1585835645.html
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здоровье, общество
МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости.
Британский врач Клэр Моррисон в интервью Express
рассказала о неожиданных симптомах, которые могут свидетельствовать о развитии рака легких.
Так, опухоль верхней борозды легкого (опухоль Панкоста) может вызывать боли в плече и руке, а также слабость руки.
Обратиться к врачу также стоит при обнаружении твердых болезненных узелков или расширенных вен в области плеч или шеи.
"Из-за разрушения нервной ткани эти опухоли легких могут вызывать синдром Горнера, проявляющийся в сужении зрачка, опущенном веке, запавшем глазном яблоке и снижении потоотделения на одной стороне лица", — объяснила специалист.
Моррисон напомнила, что рак легких может вызывать повреждение гортанного нерва, из-за чего у человека появляется стойкая охриплость голоса.
Она призвала не игнорировать любые симптомы, продолжающиеся более двух недель, и при малейших подозрениях проконсультироваться с лечащим врачом.