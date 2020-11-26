https://ria.ru/20201126/lungcancer-1586399858.html

Названы неожиданные симптомы рака легких

Названы неожиданные симптомы рака легких

Британский врач Клэр Моррисон в интервью Express рассказала о неожиданных симптомах, которые могут свидетельствовать о развитии рака легких. РИА Новости, 26.11.2020

2020-11-26T11:02

2020-11-26T11:02

2020-11-26T11:44

здоровье

общество

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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Британский врач Клэр Моррисон в интервью Express рассказала о неожиданных симптомах, которые могут свидетельствовать о развитии рака легких.Так, опухоль верхней борозды легкого (опухоль Панкоста) может вызывать боли в плече и руке, а также слабость руки.Обратиться к врачу также стоит при обнаружении твердых болезненных узелков или расширенных вен в области плеч или шеи.Моррисон напомнила, что рак легких может вызывать повреждение гортанного нерва, из-за чего у человека появляется стойкая охриплость голоса.Она призвала не игнорировать любые симптомы, продолжающиеся более двух недель, и при малейших подозрениях проконсультироваться с лечащим врачом.

https://ria.ru/20201124/cancer-1586163985.html

https://ria.ru/20201123/rak-1585835645.html

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2020

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здоровье, общество