https://ria.ru/20201126/lnr-1586378440.html
В ЛНР прибыла сотая колонна МЧС России с гуманитарной помощью
В ЛНР прибыла сотая колонна МЧС России с гуманитарной помощью
Сотая автомобильная колонна МЧС России с гуманитарной помощью для жителей самопровозглашенной Луганской народной республики прибыла в республику, сообщил глава... РИА Новости, 26.11.2020
2020-11-26T08:35
2020-11-26T08:35
2020-11-26T16:57
леонид пасечник
луганская народная республика
донецкая народная республика
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
луганск
оон
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/1a/1586477898_0:268:3070:1995_1400x0_80_0_0_251e31e56f2e05f18efbc5f60a72cb97.jpg
ЛУГАНСК, 26 ноя - РИА Новости. Сотая автомобильная колонна МЧС России с гуманитарной помощью для жителей самопровозглашенной Луганской народной республики прибыла в республику, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник."На территорию ЛНР прибыл 100-й гуманитарный конвой. Шестой год братская Россия поддерживает жителей Донбасса, и мы очень благодарны за эту неоценимую помощь!", - написал Пасечник в Twitter.Предыдущая автоколонна с гуманитарным грузом прибыла в Донбасс 29 октября. Жителям Донецка и Луганска было доставлено более 119 тонн гуманитарной помощи.Гуманитарная помощь жителям Донбасса доставляется с августа 2014 года. За этот период 99 колонн МЧС привезли на территорию юго-востока Украины свыше 85 тысяч тонн гуманитарных грузов.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
https://ria.ru/20200709/1574135541.html
https://ria.ru/20201117/donbass-1585026163.html
луганская народная республика
донецкая народная республика
луганск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/1a/1586477898_217:0:2948:2048_1400x0_80_0_0_6b777834e40fb5789baf71af4289717d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
леонид пасечник, луганская народная республика, донецкая народная республика, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), луганск, оон, в мире