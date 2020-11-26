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В ЛНР прибыла сотая колонна МЧС России с гуманитарной помощью
В ЛНР прибыла сотая колонна МЧС России с гуманитарной помощью
Сотая автомобильная колонна МЧС России с гуманитарной помощью для жителей самопровозглашенной Луганской народной республики прибыла в республику, сообщил глава... РИА Новости, 26.11.2020
2020-11-26T08:35
2020-11-26T16:57
леонид пасечник
луганская народная республика
донецкая народная республика
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
луганск
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ЛУГАНСК, 26 ноя - РИА Новости. Сотая автомобильная колонна МЧС России с гуманитарной помощью для жителей самопровозглашенной Луганской народной республики прибыла в республику, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник."На территорию ЛНР прибыл 100-й гуманитарный конвой. Шестой год братская Россия поддерживает жителей Донбасса, и мы очень благодарны за эту неоценимую помощь!", - написал Пасечник в Twitter.Предыдущая автоколонна с гуманитарным грузом прибыла в Донбасс 29 октября. Жителям Донецка и Луганска было доставлено более 119 тонн гуманитарной помощи.Гуманитарная помощь жителям Донбасса доставляется с августа 2014 года. За этот период 99 колонн МЧС привезли на территорию юго-востока Украины свыше 85 тысяч тонн гуманитарных грузов.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
https://ria.ru/20200709/1574135541.html
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донецкая народная республика
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леонид пасечник, луганская народная республика, донецкая народная республика, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), луганск, оон, в мире

В ЛНР прибыла сотая колонна МЧС России с гуманитарной помощью

08:35 26.11.2020 (обновлено: 16:57 26.11.2020)
 
© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанкАктивисты общественной организации "Мир Луганщине" встречают 100-й гуманитарный конвой МЧС РФ в Луганске
Активисты общественной организации Мир Луганщине встречают 100-й гуманитарный конвой МЧС РФ в Луганске - РИА Новости, 1920, 26.11.2020
© РИА Новости / Максим Захаров
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ЛУГАНСК, 26 ноя - РИА Новости. Сотая автомобильная колонна МЧС России с гуманитарной помощью для жителей самопровозглашенной Луганской народной республики прибыла в республику, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.
"На территорию ЛНР прибыл 100-й гуманитарный конвой. Шестой год братская Россия поддерживает жителей Донбасса, и мы очень благодарны за эту неоценимую помощь!", - написал Пасечник в Twitter.
Предыдущая автоколонна с гуманитарным грузом прибыла в Донбасс 29 октября. Жителям Донецка и Луганска было доставлено более 119 тонн гуманитарной помощи.
Гуманитарная помощь жителям Донбасса доставляется с августа 2014 года. За этот период 99 колонн МЧС привезли на территорию юго-востока Украины свыше 85 тысяч тонн гуманитарных грузов.
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Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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Леонид ПасечникЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ЛуганскООНВ мире
 
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