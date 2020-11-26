https://ria.ru/20201126/lnr-1586378440.html

В ЛНР прибыла сотая колонна МЧС России с гуманитарной помощью

В ЛНР прибыла сотая колонна МЧС России с гуманитарной помощью

Сотая автомобильная колонна МЧС России с гуманитарной помощью для жителей самопровозглашенной Луганской народной республики прибыла в республику, сообщил глава... РИА Новости, 26.11.2020

2020-11-26T08:35

2020-11-26T08:35

2020-11-26T16:57

леонид пасечник

луганская народная республика

донецкая народная республика

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

луганск

оон

в мире

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ЛУГАНСК, 26 ноя - РИА Новости. Сотая автомобильная колонна МЧС России с гуманитарной помощью для жителей самопровозглашенной Луганской народной республики прибыла в республику, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник."На территорию ЛНР прибыл 100-й гуманитарный конвой. Шестой год братская Россия поддерживает жителей Донбасса, и мы очень благодарны за эту неоценимую помощь!", - написал Пасечник в Twitter.Предыдущая автоколонна с гуманитарным грузом прибыла в Донбасс 29 октября. Жителям Донецка и Луганска было доставлено более 119 тонн гуманитарной помощи.Гуманитарная помощь жителям Донбасса доставляется с августа 2014 года. За этот период 99 колонн МЧС привезли на территорию юго-востока Украины свыше 85 тысяч тонн гуманитарных грузов.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://ria.ru/20200709/1574135541.html

https://ria.ru/20201117/donbass-1585026163.html

луганская народная республика

донецкая народная республика

луганск

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леонид пасечник, луганская народная республика, донецкая народная республика, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), луганск, оон, в мире