https://ria.ru/20201126/lavrov-1586447850.html
Лавров опроверг сообщения о контактах России с белорусской оппозицией
Лавров опроверг сообщения о контактах России с белорусской оппозицией
Заявления члена президиума Координационного совета белорусской оппозиции Павла Латушко о неофициальных контактах Москвы с белорусской оппозицией являются полной РИА Новости, 26.11.2020
2020-11-26T14:40
2020-11-26T14:40
2020-11-26T14:46
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МИНСК, 26 ноя - РИА Новости. Заявления члена президиума Координационного совета белорусской оппозиции Павла Латушко о неофициальных контактах Москвы с белорусской оппозицией являются полной ложью и лишний раз характеризует тех, кто пытается делать карьеру на заграничных хлебах, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Это полная ложь и лишний раз характеризует тех, кто пытается на заграничных хлебах делать себе непонятно какую карьеру", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Белоруссии Владимиром Макеем. Так он прокомментировал заявления члена президиума Координационного совета белорусской оппозиции Павла Латушко о неофициальных контактах Москвы с белорусской оппозицией.
https://ria.ru/20201126/besporyadki-1586443661.html
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