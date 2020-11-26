https://ria.ru/20201126/lavrov-1586447850.html

Лавров опроверг сообщения о контактах России с белорусской оппозицией

Лавров опроверг сообщения о контактах России с белорусской оппозицией

Заявления члена президиума Координационного совета белорусской оппозиции Павла Латушко о неофициальных контактах Москвы с белорусской оппозицией являются полной РИА Новости, 26.11.2020

2020-11-26T14:40

2020-11-26T14:40

2020-11-26T14:46

павел латушко

владимир макей

мид белоруссии

москва

сергей лавров

белоруссия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/1a/1586411657_0:0:3404:1915_1400x0_80_0_0_32491eaf3b6229c966d044e5699b6493.jpg

МИНСК, 26 ноя - РИА Новости. Заявления члена президиума Координационного совета белорусской оппозиции Павла Латушко о неофициальных контактах Москвы с белорусской оппозицией являются полной ложью и лишний раз характеризует тех, кто пытается делать карьеру на заграничных хлебах, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Это полная ложь и лишний раз характеризует тех, кто пытается на заграничных хлебах делать себе непонятно какую карьеру", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Белоруссии Владимиром Макеем. Так он прокомментировал заявления члена президиума Координационного совета белорусской оппозиции Павла Латушко о неофициальных контактах Москвы с белорусской оппозицией.

https://ria.ru/20201126/besporyadki-1586443661.html

москва

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

павел латушко, владимир макей , мид белоруссии, москва, сергей лавров, белоруссия, в мире