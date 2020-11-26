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Лавров опроверг сообщения о контактах России с белорусской оппозицией
Лавров опроверг сообщения о контактах России с белорусской оппозицией
Заявления члена президиума Координационного совета белорусской оппозиции Павла Латушко о неофициальных контактах Москвы с белорусской оппозицией являются полной РИА Новости, 26.11.2020
2020-11-26T14:40
2020-11-26T14:46
павел латушко
владимир макей
мид белоруссии
москва
сергей лавров
белоруссия
в мире
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МИНСК, 26 ноя - РИА Новости. Заявления члена президиума Координационного совета белорусской оппозиции Павла Латушко о неофициальных контактах Москвы с белорусской оппозицией являются полной ложью и лишний раз характеризует тех, кто пытается делать карьеру на заграничных хлебах, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Это полная ложь и лишний раз характеризует тех, кто пытается на заграничных хлебах делать себе непонятно какую карьеру", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Белоруссии Владимиром Макеем.&nbsp;Так он прокомментировал заявления члена президиума Координационного совета белорусской оппозиции Павла Латушко о неофициальных контактах Москвы с белорусской оппозицией.
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павел латушко, владимир макей , мид белоруссии, москва, сергей лавров, белоруссия, в мире

Лавров опроверг сообщения о контактах России с белорусской оппозицией

14:40 26.11.2020 (обновлено: 14:46 26.11.2020)
 
© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров, президент Белоруссии Александр Лукашенко и министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей во время встречи во Дворце независимости в Минске
Министр иностранных дел России Сергей Лавров, президент Белоруссии Александр Лукашенко и министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей во время встречи во Дворце независимости в Минске - РИА Новости, 1920, 26.11.2020
© РИА Новости / POOL
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МИНСК, 26 ноя - РИА Новости. Заявления члена президиума Координационного совета белорусской оппозиции Павла Латушко о неофициальных контактах Москвы с белорусской оппозицией являются полной ложью и лишний раз характеризует тех, кто пытается делать карьеру на заграничных хлебах, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Это полная ложь и лишний раз характеризует тех, кто пытается на заграничных хлебах делать себе непонятно какую карьеру", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Белоруссии Владимиром Макеем
Так он прокомментировал заявления члена президиума Координационного совета белорусской оппозиции Павла Латушко о неофициальных контактах Москвы с белорусской оппозицией.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Ереване - РИА Новости, 1920, 26.11.2020
14:19
Лавров обвинил Запад в организации беспорядков в России и Белоруссии
 
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