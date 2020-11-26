https://ria.ru/20201126/lavrov-1586440567.html
Лавров обвинил Запад в "приватизации" международных секретариатов
Лавров обвинил Запад в "приватизации" международных секретариатов
Россия обеспокоена попытками стран Запада установить контроль над международными организациями, вплоть до "приватизации" их секретариатов, заявил в четверг... РИА Новости, 26.11.2020
2020-11-26T14:07
2020-11-26T14:07
2020-11-26T14:07
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александр лукашенко
сергей лавров
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МИНСК, 26 ноя - РИА Новости. Россия обеспокоена попытками стран Запада установить контроль над международными организациями, вплоть до "приватизации" их секретариатов, заявил в четверг министр иностранных дел РФ Сергей Лавров."Нас беспокоит линия "западников" на установление контроля над международными организациями, вплоть до приватизации их секретариатов. Когда это не получается, то коллективную работу в универсальных форматах пытаются подменить "междусобойчиками", где все, кто соглашается с "западной" линией, принимают решения, которые затем выдаются как многосторонние и обязательные к исполнению", - сказал Лавров на пресс-конференции со своим белорусским коллегой Владимиром Макеем. Трансляцию выступления вел канал "Россия 24".Как подчеркнул российский министр, "жить по таким правилам едва ли нас можно заставить".Лавров находится с визитом в Минске. Ранее он провел переговоры с Макеем и президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Российский министр прибыл сюда в среду вечером для участия в совместном заседании коллегий МИД России и Белоруссии.
https://ria.ru/20201126/lavrov-1586411760.html
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владимир макей , александр лукашенко, сергей лавров, минск, белоруссия, в мире