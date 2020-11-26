https://ria.ru/20201126/lavrov-1586440448.html

Лавров: Россия будет напоминать Европе о теме ущемления русского языка

Лавров: Россия будет напоминать Европе о теме ущемления русского языка

Россия будет добиваться того, чтобы Совет Европы не забывал о теме ущемления прав русскоязычного меньшинства и притеснении российских СМИ, заявил глава МИД РФ... РИА Новости, 26.11.2020

2020-11-26T14:05

2020-11-26T14:05

2020-11-26T14:43

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МИНСК, 26 ноя - РИА Новости. Россия будет добиваться того, чтобы Совет Европы не забывал о теме ущемления прав русскоязычного меньшинства и притеснении российских СМИ, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Мы будем добиваться того, чтобы Совет Европы, в том числе и тем более под немецким председательством, не забывал о таких темах, которые Запад всячески старается "заметать под ковер", как ущемление и дискриминация русскоязычного меньшинства, русскоязычных жителей Прибалтики, позорное явление безгражданства, реформы так называемые в сфере образования языка на Украине, которые единственный язык дискриминируют - русский - в отличие от языков других национальных меньшинств, поскольку они принадлежат языкам Евросоюза", - сказал министр на пресс-конференции по итогам переговоров с белорусским коллегой Владимиром Макеем."Конечно же, мы не будем мириться с тем, что отдельные члены Совета Европы пытаются умалчивать факты целенаправленного притеснения представителей российских СМИ, не говоря уже о героизации нацизма. Об этом тоже немецкое председательство должно помнить и не должно уводить Совет Европы в сторону каких-то удобных для Запада и оправдывающих позицию Запада вопросов, игнорируя проблемы, которые уже стали хроническими для наших западных коллег", - подчеркнул он.

https://radiosputnik.ria.ru/20201121/genotsid-1585657948.html

https://ria.ru/20201126/kirgiziya-1586435445.html

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прибалтика, владимир макей , евросоюз, украина, россия, сергей лавров, совет европы, в мире