Лавров: Россия надеется на скорую нормализацию ситуации в Белоруссии
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров во время встречи в Минске с министром иностранных дел Белоруссии Владимиром Макеем
МИНСК, 26 ноя - РИА Новости. Москва надеется, что ситуация в Белоруссии в скором времени нормализуется, в том числе благодаря инициативе о реформе конституции, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в четверг в ходе выступления на заседании коллегий министерств иностранных дел РФ и Белоруссии.
"Прежде всего хотел бы поблагодарить наших белорусских хозяев за традиционное белорусское гостеприимство и прекрасную организацию нашего заседания. Такие встречи, которые мы проводим ежегодно, позволяют координировать позиции по актуальным вопросам международной повестки в русле программы согласованных действий в области внешней политики и Союзного государства. Всегда рады находиться в Минске, который был одним из самых спокойных городов постсоветского пространства", - отметил Лавров.
"Конечно же, нас беспокоит текущая ситуация в Белоруссии, надеемся, что она скоро окончательно нормализуется, в том числе благодаря инициативе президента Белоруссии о конституционной реформе и модернизации политической системы, - сказал глава МИД РФ, добавив, что РФ осуждает "попытки вмешательства во внутренние дела Белоруссии, попытки подогревания извне конфронтационной активности и навязывание односторонних посреднических услуг".
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в воскресенье. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии.