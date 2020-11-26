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Лавров: Россия надеется на скорую нормализацию ситуации в Белоруссии
Лавров: Россия надеется на скорую нормализацию ситуации в Белоруссии
Москва надеется, что ситуация в Белоруссии в скором времени нормализуется, в том числе благодаря инициативе о реформе конституции, заявил министр иностранных... РИА Новости, 26.11.2020
2020-11-26T13:54
2020-11-26T13:54
светлана тихановская
александр лукашенко
сергей лавров
москва
минск
белоруссия
в мире
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МИНСК, 26 ноя - РИА Новости. Москва надеется, что ситуация в Белоруссии в скором времени нормализуется, в том числе благодаря инициативе о реформе конституции, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в четверг в ходе выступления на заседании коллегий министерств иностранных дел РФ и Белоруссии."Прежде всего хотел бы поблагодарить наших белорусских хозяев за традиционное белорусское гостеприимство и прекрасную организацию нашего заседания. Такие встречи, которые мы проводим ежегодно, позволяют координировать позиции по актуальным вопросам международной повестки в русле программы согласованных действий в области внешней политики и Союзного государства. Всегда рады находиться в Минске, который был одним из самых спокойных городов постсоветского пространства", - отметил Лавров."Конечно же, нас беспокоит текущая ситуация в Белоруссии, надеемся, что она скоро окончательно нормализуется, в том числе благодаря инициативе президента Белоруссии о конституционной реформе и модернизации политической системы, - сказал глава МИД РФ, добавив, что РФ осуждает "попытки вмешательства во внутренние дела Белоруссии, попытки подогревания извне конфронтационной активности и навязывание односторонних посреднических услуг".После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в воскресенье. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии.
https://ria.ru/20201126/lukashenko-1586405754.html
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светлана тихановская, александр лукашенко, сергей лавров, москва, минск, белоруссия, в мире

Лавров: Россия надеется на скорую нормализацию ситуации в Белоруссии

13:54 26.11.2020
 
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров во время встречи в Минске с министром иностранных дел Белоруссии Владимиром Макеем
Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время встречи в Минске с министром иностранных дел Белоруссии Владимиром Макеем - РИА Новости, 1920, 26.11.2020
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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МИНСК, 26 ноя - РИА Новости. Москва надеется, что ситуация в Белоруссии в скором времени нормализуется, в том числе благодаря инициативе о реформе конституции, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в четверг в ходе выступления на заседании коллегий министерств иностранных дел РФ и Белоруссии.
"Прежде всего хотел бы поблагодарить наших белорусских хозяев за традиционное белорусское гостеприимство и прекрасную организацию нашего заседания. Такие встречи, которые мы проводим ежегодно, позволяют координировать позиции по актуальным вопросам международной повестки в русле программы согласованных действий в области внешней политики и Союзного государства. Всегда рады находиться в Минске, который был одним из самых спокойных городов постсоветского пространства", - отметил Лавров.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи во Дворце независимости в Минске - РИА Новости, 1920, 26.11.2020
11:39
Лукашенко отметил необходимость усилить отношения России и Белоруссии
"Конечно же, нас беспокоит текущая ситуация в Белоруссии, надеемся, что она скоро окончательно нормализуется, в том числе благодаря инициативе президента Белоруссии о конституционной реформе и модернизации политической системы, - сказал глава МИД РФ, добавив, что РФ осуждает "попытки вмешательства во внутренние дела Белоруссии, попытки подогревания извне конфронтационной активности и навязывание односторонних посреднических услуг".
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в воскресенье. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии.
Государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота - РИА Новости, 1920, 17.11.2020
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Светлана ТихановскаяАлександр ЛукашенкоСергей ЛавровМоскваМинскБелоруссияВ мире
 
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