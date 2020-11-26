https://ria.ru/20201126/lavrov-1586438346.html
Запад использует грязные методы цветных революций, заявил Лавров
Запад использует грязные методы цветных революций, заявил Лавров
Запад продолжает использовать грязные методы цветных революций и поддержку антиправительственных сил, в том числе в Белоруссии, заявил в четверг глава МИД РФ... РИА Новости, 26.11.2020
2020-11-26T13:52
2020-11-26T13:52
2020-11-26T15:50
россия
сергей лавров
белоруссия
в мире
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МИНСК, 26 ноя - РИА Новости. Запад продолжает использовать грязные методы цветных революций и поддержку антиправительственных сил, в том числе в Белоруссии, заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров."Мы отметили многочисленные факты грубого вмешательства и США, и тех, кто следует в их фарватере, имея в виду отдельные европейские столицы, во внутренние дела суверенных государств. Продолжают использовать грязные методы так называемых цветных революций, включая манипулирование общественным мнением, поддержку откровенно антиправительственных сил, содействие их радикализации", - сказал Лавров по итогам встречи с главой МИД Белоруссии Владимиром Макеем."Мы видим, насколько эти методы применяются по отношению к республике Беларусь", - добавил Лавров.
https://ria.ru/20201126/lavrov-1586440448.html
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россия, сергей лавров, белоруссия, в мире