https://ria.ru/20201126/lavrov-1586438346.html

Запад использует грязные методы цветных революций, заявил Лавров

Запад использует грязные методы цветных революций, заявил Лавров

Запад продолжает использовать грязные методы цветных революций и поддержку антиправительственных сил, в том числе в Белоруссии, заявил в четверг глава МИД РФ... РИА Новости, 26.11.2020

2020-11-26T13:52

2020-11-26T13:52

2020-11-26T15:50

россия

сергей лавров

белоруссия

в мире

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МИНСК, 26 ноя - РИА Новости. Запад продолжает использовать грязные методы цветных революций и поддержку антиправительственных сил, в том числе в Белоруссии, заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров."Мы отметили многочисленные факты грубого вмешательства и США, и тех, кто следует в их фарватере, имея в виду отдельные европейские столицы, во внутренние дела суверенных государств. Продолжают использовать грязные методы так называемых цветных революций, включая манипулирование общественным мнением, поддержку откровенно антиправительственных сил, содействие их радикализации", - сказал Лавров по итогам встречи с главой МИД Белоруссии Владимиром Макеем."Мы видим, насколько эти методы применяются по отношению к республике Беларусь", - добавил Лавров.

https://ria.ru/20201126/lavrov-1586440448.html

россия

белоруссия

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россия, сергей лавров, белоруссия, в мире