https://ria.ru/20201126/lavrov-1586420789.html
Лавров высоко оценил инициативы Белоруссии по продвижению интеграции
Лавров высоко оценил инициативы Белоруссии по продвижению интеграции
Москва ценит инициативы Минска по продвижению многосторонней интеграции двух стран, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 26.11.2020
2020-11-26T12:43
2020-11-26T12:43
2020-11-26T12:43
евразийский экономический союз
александр лукашенко
сергей лавров
одкб
москва
минск
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/1a/1586411740_0:0:3182:1791_1400x0_80_0_0_51471f6a9021bdd858b73622dc09e582.jpg
МИНСК, 26 ноя - РИА Новости. Москва ценит инициативы Минска по продвижению многосторонней интеграции двух стран, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Россия председательствует в ОДКБ на данном этапе.... Параллельно Республика Беларусь возглавляет сейчас ЕАЭС. Мы высоко ценим те инициативы и те действия, которые на этом посту Минск предпринимает для продвижения нашей многосторонней интеграции", - сказал Лавров по итогам встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.Российский министр прибыл в Минск в среду вечером для участия в совместном заседании коллегий МИД России и Белоруссии.
https://ria.ru/20201113/belorussiya-1584544599.html
москва
минск
белоруссия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/1a/1586411740_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_78eeaf936b109913afe31b6d0e2e7940.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
евразийский экономический союз, александр лукашенко, сергей лавров, одкб, москва, минск, белоруссия, в мире