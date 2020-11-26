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Лавров высоко оценил инициативы Белоруссии по продвижению интеграции
Лавров высоко оценил инициативы Белоруссии по продвижению интеграции
Москва ценит инициативы Минска по продвижению многосторонней интеграции двух стран, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 26.11.2020
2020-11-26T12:43
2020-11-26T12:43
евразийский экономический союз
александр лукашенко
сергей лавров
одкб
москва
минск
белоруссия
в мире
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МИНСК, 26 ноя - РИА Новости. Москва ценит инициативы Минска по продвижению многосторонней интеграции двух стран, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Россия председательствует в ОДКБ на данном этапе.... Параллельно Республика Беларусь возглавляет сейчас ЕАЭС. Мы высоко ценим те инициативы и те действия, которые на этом посту Минск предпринимает для продвижения нашей многосторонней интеграции", - сказал Лавров по итогам встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.Российский министр прибыл в Минск в среду вечером для участия в совместном заседании коллегий МИД России и Белоруссии.
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евразийский экономический союз, александр лукашенко, сергей лавров, одкб, москва, минск, белоруссия, в мире

Лавров высоко оценил инициативы Белоруссии по продвижению интеграции

12:43 26.11.2020
 
© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров во время встречи во Дворце независимости в Минске с президентом Белоруссии Александром Лукашенко
Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время встречи во Дворце независимости в Минске с президентом Белоруссии Александром Лукашенко - РИА Новости, 1920, 26.11.2020
© РИА Новости / POOL
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МИНСК, 26 ноя - РИА Новости. Москва ценит инициативы Минска по продвижению многосторонней интеграции двух стран, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Россия председательствует в ОДКБ на данном этапе.... Параллельно Республика Беларусь возглавляет сейчас ЕАЭС. Мы высоко ценим те инициативы и те действия, которые на этом посту Минск предпринимает для продвижения нашей многосторонней интеграции", - сказал Лавров по итогам встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
Российский министр прибыл в Минск в среду вечером для участия в совместном заседании коллегий МИД России и Белоруссии.
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Евразийский экономический союзАлександр ЛукашенкоСергей ЛавровОДКБМоскваМинскБелоруссияВ мире
 
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