https://ria.ru/20201126/lavrov-1586420789.html

Лавров высоко оценил инициативы Белоруссии по продвижению интеграции

Лавров высоко оценил инициативы Белоруссии по продвижению интеграции

Москва ценит инициативы Минска по продвижению многосторонней интеграции двух стран, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 26.11.2020

2020-11-26T12:43

2020-11-26T12:43

2020-11-26T12:43

евразийский экономический союз

александр лукашенко

сергей лавров

одкб

москва

минск

белоруссия

в мире

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МИНСК, 26 ноя - РИА Новости. Москва ценит инициативы Минска по продвижению многосторонней интеграции двух стран, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Россия председательствует в ОДКБ на данном этапе.... Параллельно Республика Беларусь возглавляет сейчас ЕАЭС. Мы высоко ценим те инициативы и те действия, которые на этом посту Минск предпринимает для продвижения нашей многосторонней интеграции", - сказал Лавров по итогам встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.Российский министр прибыл в Минск в среду вечером для участия в совместном заседании коллегий МИД России и Белоруссии.

https://ria.ru/20201113/belorussiya-1584544599.html

москва

минск

белоруссия

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евразийский экономический союз, александр лукашенко, сергей лавров, одкб, москва, минск, белоруссия, в мире