https://ria.ru/20201126/lavrov-1586396182.html
Пресс-конференция Лаврова после переговоров с Лукашенко. Трансляция
Пресс-конференция Лаврова после переговоров с Лукашенко. Трансляция
Министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит пресс-конференцию после переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. РИА Новости, 26.11.2020
2020-11-26T11:59
2020-11-26T11:59
2020-11-26T12:09
александр лукашенко
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
белоруссия
в мире
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит пресс-конференцию после переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
белоруссия
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
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LIVE: Пресс-конференция Сергея Лаврова после переговоров с Александром Лукашенко
LIVE: Пресс-конференция Сергея Лаврова после переговоров с Александром Лукашенко
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PT5M34S
РИА Новости
1
5
4.7
96
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РИА Новости
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4.7
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видео, александр лукашенко, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), белоруссия, в мире
Пресс-конференция Лаврова после переговоров с Лукашенко. Трансляция
Министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит пресс-конференцию после переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
2020-11-26T11:59
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PT5M34S
Пресс-конференция Лаврова после переговоров с Лукашенко. Трансляция
11:59 26.11.2020 (обновлено: 12:09 26.11.2020)
Министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит пресс-конференцию после переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
Александр ЛукашенкоСергей ЛавровМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)БелоруссияВ мире