https://ria.ru/20201126/lavrov-1586396182.html

Пресс-конференция Лаврова после переговоров с Лукашенко. Трансляция

Пресс-конференция Лаврова после переговоров с Лукашенко. Трансляция

Министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит пресс-конференцию после переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. РИА Новости, 26.11.2020

2020-11-26T11:59

2020-11-26T11:59

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александр лукашенко

сергей лавров

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

белоруссия

в мире

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит пресс-конференцию после переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

белоруссия

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видео, александр лукашенко, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), белоруссия, в мире