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Челябинская область
https://ria.ru/20201126/kyshtym-1586418627.html
Почти 50 жителей Кыштыма переедут из аварийного жилья в новостройку
Почти 50 жителей Кыштыма переедут из аварийного жилья в новостройку
Почти 50 жителей Кыштымского городского округа в Челябинской области до конца текущего года переедут из аварийного жилья в новые квартиры в микрорайоне... РИА Новости, 26.11.2020
2020-11-26T12:33
2020-11-26T13:26
челябинская область
алексей текслер
кыштым
челябинская область
общество
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ЧЕЛЯБИНСК, 26 ноя – РИА Новости. Почти 50 жителей Кыштымского городского округа в Челябинской области до конца текущего года переедут из аварийного жилья в новые квартиры в микрорайоне Каолиновый, сообщила пресс-служба министерства строительства и инфраструктуры региона.По данным пресс-службы, в Кыштыме Челябинской области состоялась предварительная приёмка новой пятиэтажки на улице Гагарина в микрорайоне Каолиновый. Квартиры в ней выделяются по программе переселения жителям аварийных домов, работы выполнялись по нацпроекту "Жильё и городская среда"."До конца года в новые квартиры переедут 46 семей, которые пока проживают в домах на Коноплянке и в районе ЧГРЭС в доме №1 на улице Калинина, признанных аварийными. Ещё 14 квартир в новом доме будут приобретены для детей-сирот. Начиная с 2010 года детям, в силу различных обстоятельств оставшимся без заботы родителей, мы приобретаем квартиры в новостройках", - цитирует пресс-служба слова заместителя главы Кыштымского городского округа по капитальному строительству Рудольфа Гурцкая.Окончательная приёмка новостройки запланирована на декабрь, так как есть незначительные замечания, которые в ближайшие дни будут устранены застройщиком, отмечает пресс-служба. В частности, осталось оснастить новостройку автоматическими приборами учёта, уточняется в сообщении.По словам главы Кыштымского городского округа Людмилы Шеболаевой, до конца декабря текущего года власти планируют начать переселение граждан из аварийных домов согласно очередности. "Пока решение до конца не принято, но есть информация, что Кыштым на следующий год получит дополнительные средства для переселения граждан из аварийного жилья. Уже сейчас мы готовим две строительные площадки для реализации этой программы",- цитирует пресс-служба слова Шеболаевой.По данным пресс-службы правительства Челябинской области, расселение в регионе идет в опережающем темпе. В рамках нацпроекта в текущем году предусматривается расселение 22 тысяч квадратных метров жилья, но этот показатель уже перевыполнен - расселено 26 тысяч квадратных метров аварийного жилья, а до конца года расселят еще 12 тысяч "квадратов". Как сообщал губернатор Алексей Текслер, это в том числе благодаря выделению средств из регионального бюджета – около 1 миллиарда рублей. "Около 1 миллиарда рублей дополнительных средств мы выделили, чтобы программу вести более интенсивно. Готовы решать дополнительные задачи. Тема аварийного жилья крайне актуальна", – цитирует пресс-служба слова главы региона Текслера.Общая площадь аварийного жилья в регионе – 350 тысяч квадратных метров, определена задача - до 1 сентября 2025 года расселить более 188 тысяч квадратных метров аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года, добавляет пресс-служба правительства Челябинской области. Челябинская область направила заявку в Минстрой России с просьбой выделить дополнительное финансирование на 2021 год на реализацию проектов в рамках программы стимулирования региональных жилищных программ.Кроме того, пресс-служба правительства региона поясняет, что Челябинская область готова продолжить расселение аварийного жилья с опережением установленных показателей, если на федеральном уровне будет принято решение о переносе финансирования с 2023-2024 годов на 2021-2022 годы.
https://ria.ru/20201029/reysy-1582086885.html
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алексей текслер, кыштым, челябинская область, общество

Почти 50 жителей Кыштыма переедут из аварийного жилья в новостройку

12:33 26.11.2020 (обновлено: 13:26 26.11.2020)
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкНовая квартира
Новая квартира - РИА Новости, 1920, 26.11.2020
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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ЧЕЛЯБИНСК, 26 ноя – РИА Новости. Почти 50 жителей Кыштымского городского округа в Челябинской области до конца текущего года переедут из аварийного жилья в новые квартиры в микрорайоне Каолиновый, сообщила пресс-служба министерства строительства и инфраструктуры региона.
По данным пресс-службы, в Кыштыме Челябинской области состоялась предварительная приёмка новой пятиэтажки на улице Гагарина в микрорайоне Каолиновый. Квартиры в ней выделяются по программе переселения жителям аварийных домов, работы выполнялись по нацпроекту "Жильё и городская среда".
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"До конца года в новые квартиры переедут 46 семей, которые пока проживают в домах на Коноплянке и в районе ЧГРЭС в доме №1 на улице Калинина, признанных аварийными. Ещё 14 квартир в новом доме будут приобретены для детей-сирот. Начиная с 2010 года детям, в силу различных обстоятельств оставшимся без заботы родителей, мы приобретаем квартиры в новостройках", - цитирует пресс-служба слова заместителя главы Кыштымского городского округа по капитальному строительству Рудольфа Гурцкая.
Окончательная приёмка новостройки запланирована на декабрь, так как есть незначительные замечания, которые в ближайшие дни будут устранены застройщиком, отмечает пресс-служба. В частности, осталось оснастить новостройку автоматическими приборами учёта, уточняется в сообщении.
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По словам главы Кыштымского городского округа Людмилы Шеболаевой, до конца декабря текущего года власти планируют начать переселение граждан из аварийных домов согласно очередности. "Пока решение до конца не принято, но есть информация, что Кыштым на следующий год получит дополнительные средства для переселения граждан из аварийного жилья. Уже сейчас мы готовим две строительные площадки для реализации этой программы",- цитирует пресс-служба слова Шеболаевой.
По данным пресс-службы правительства Челябинской области, расселение в регионе идет в опережающем темпе. В рамках нацпроекта в текущем году предусматривается расселение 22 тысяч квадратных метров жилья, но этот показатель уже перевыполнен - расселено 26 тысяч квадратных метров аварийного жилья, а до конца года расселят еще 12 тысяч "квадратов". Как сообщал губернатор Алексей Текслер, это в том числе благодаря выделению средств из регионального бюджета – около 1 миллиарда рублей. "Около 1 миллиарда рублей дополнительных средств мы выделили, чтобы программу вести более интенсивно. Готовы решать дополнительные задачи. Тема аварийного жилья крайне актуальна", – цитирует пресс-служба слова главы региона Текслера.
Общая площадь аварийного жилья в регионе – 350 тысяч квадратных метров, определена задача - до 1 сентября 2025 года расселить более 188 тысяч квадратных метров аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года, добавляет пресс-служба правительства Челябинской области.
Челябинская область направила заявку в Минстрой России с просьбой выделить дополнительное финансирование на 2021 год на реализацию проектов в рамках программы стимулирования региональных жилищных программ.
Кроме того, пресс-служба правительства региона поясняет, что Челябинская область готова продолжить расселение аварийного жилья с опережением установленных показателей, если на федеральном уровне будет принято решение о переносе финансирования с 2023-2024 годов на 2021-2022 годы.
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