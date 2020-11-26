https://ria.ru/20201126/kurily-1586491272.html

Российскому музею подарили журналы с японскими Курилами

Российскому музею подарили журналы с японскими Курилами

Сотрудников краеведческого музея в Минусинске возмутил подаренный заместителем консула Японии журнал, в котором Курильские острова обозначены как территория,... РИА Новости, 26.11.2020

2020-11-26T17:53

2020-11-26T17:53

2020-11-26T18:44

культура

россия

курильские острова

минусинск

япония

токио

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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Сотрудников краеведческого музея в Минусинске возмутил подаренный заместителем консула Японии журнал, в котором Курильские острова обозначены как территория, подконтрольная Токио. Фотографии карт опубликованы в телеграм-аккаунте канала 360.На страницах журнала острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и вся Малая Курильская гряда закрашены тем же цветом, что и Япония.По информации телеканала, журналы напечатали в японском посольстве в Москве.Москва и Токио не заключили мирный договор по итогам Второй мировой войны. Япония претендует на четыре острова южнокурильской гряды — Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, опираясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года.Позиция России заключается в том, что Южные Курилы стали частью СССР в результате Второй мировой войны и российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, не подлежит сомнению.

https://ria.ru/20201102/kurily-1582669362.html

россия

курильские острова

минусинск

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россия, курильские острова, минусинск, япония, токио