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https://ria.ru/20201126/kurily-1586491272.html
Российскому музею подарили журналы с японскими Курилами
Российскому музею подарили журналы с японскими Курилами
Сотрудников краеведческого музея в Минусинске возмутил подаренный заместителем консула Японии журнал, в котором Курильские острова обозначены как территория,... РИА Новости, 26.11.2020
2020-11-26T17:53
2020-11-26T18:44
культура
россия
курильские острова
минусинск
япония
токио
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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Сотрудников краеведческого музея в Минусинске возмутил подаренный заместителем консула Японии журнал, в котором Курильские острова обозначены как территория, подконтрольная Токио. Фотографии карт опубликованы в телеграм-аккаунте канала 360.На страницах журнала острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и вся Малая Курильская гряда закрашены тем же цветом, что и Япония.По информации телеканала, журналы напечатали в японском посольстве в Москве.Москва и Токио не заключили мирный договор по итогам Второй мировой войны. Япония претендует на четыре острова южнокурильской гряды — Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, опираясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года.Позиция России заключается в том, что Южные Курилы стали частью СССР в результате Второй мировой войны и российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, не подлежит сомнению.
https://ria.ru/20201102/kurily-1582669362.html
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россия, курильские острова, минусинск, япония, токио

Российскому музею подарили журналы с японскими Курилами

17:53 26.11.2020 (обновлено: 18:44 26.11.2020)
 
© РИА Новости / Андрей Шапран / Перейти в фотобанкОстров Шикотан
Остров Шикотан - РИА Новости, 1920, 26.11.2020
© РИА Новости / Андрей Шапран
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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Сотрудников краеведческого музея в Минусинске возмутил подаренный заместителем консула Японии журнал, в котором Курильские острова обозначены как территория, подконтрольная Токио. Фотографии карт опубликованы в телеграм-аккаунте канала 360.
На страницах журнала острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и вся Малая Курильская гряда закрашены тем же цветом, что и Япония.
"Для нас стало удивительным, что так в открытую происходят такие, казалось бы, глобальные процессы. Недопустимо переписывать историю и внушать вещи, которые должны решаться на уровне государства", — отметила директор музея Светлана Борисова.
По информации телеканала, журналы напечатали в японском посольстве в Москве.
Москва и Токио не заключили мирный договор по итогам Второй мировой войны. Япония претендует на четыре острова южнокурильской гряды — Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, опираясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года.
Побережье острова Итуруп - РИА Новости, 1920, 02.11.2020
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Позиция России заключается в том, что Южные Курилы стали частью СССР в результате Второй мировой войны и российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, не подлежит сомнению.
 
КультураРоссияКурильские островаМинусинскЯпонияТокио
 
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