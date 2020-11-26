https://ria.ru/20201126/kran-1586424161.html

На Ямале "забыли" отреставрировать раритетный кран к юбилею Победы

На Ямале "забыли" отреставрировать раритетный кран к юбилею Победы

Прокуратура потребовала от главы села в ЯНАО разобраться в ситуации с "гниющим танком", который, несмотря на обещания, так и не отреставрировали к 75-летию... РИА Новости, 26.11.2020

2020-11-26T12:54

2020-11-26T12:54

2020-11-26T12:54

75 лет великой победы

ямало-ненецкий автономный округ (янао)

т-34

ямал

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/19/1571961781_0:280:1956:1380_1400x0_80_0_0_d33c4d40ff8b747823dd8e20987063e8.jpg

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 26 ноя - РИА Новости. Прокуратура потребовала от главы села в ЯНАО разобраться в ситуации с "гниющим танком", который, несмотря на обещания, так и не отреставрировали к 75-летию Победы, сообщает в четверг надзорное ведомство региона.Ранее окружное интернет-издание "ЯмалPRO" рассказало о том, что около здания администрации села стоит самоходный кран СПК-5 на базе танка Т-34, который должны были отреставрировать к 75-летию Победы. Раритетная техника должна была украсить после реставрации местный Сквер Победы, однако "уникальный танк гниет", подчеркивало издание.Некоторые региональные СМИ в прошлом году со ссылкой на руководство села действительно анонсировали ремонт объекта, а глава Сеяхи Станислав Вануйто, цитируя "Википедию", сообщал местным журналистам, что в мире сохранилось всего три таких экземпляра. Как "танк" попал в арктическое село, не уточнялось."Установлено, что указанный объект фактически является бесхозяйным, при этом мер по оформлению права собственности на него не принято", - пояснили в прокуратуре Ямала по итогам проверки публикаций СМИ.По информации надзорного органа, чиновники так и не выяснили, обладает ли танк признаками объекта культурного наследия."Прокурор района главе администрации муниципального образования села Сеяха внес представление об устранении нарушений закона", - добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20201014/veteran-1579637878.html

ямал

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ямало-ненецкий автономный округ (янао), т-34, ямал, общество