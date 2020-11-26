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75 лет Великой Победы
https://ria.ru/20201126/kran-1586424161.html
На Ямале "забыли" отреставрировать раритетный кран к юбилею Победы
На Ямале "забыли" отреставрировать раритетный кран к юбилею Победы
Прокуратура потребовала от главы села в ЯНАО разобраться в ситуации с "гниющим танком", который, несмотря на обещания, так и не отреставрировали к 75-летию... РИА Новости, 26.11.2020
2020-11-26T12:54
2020-11-26T12:54
75 лет великой победы
ямало-ненецкий автономный округ (янао)
т-34
ямал
общество
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 26 ноя - РИА Новости. Прокуратура потребовала от главы села в ЯНАО разобраться в ситуации с "гниющим танком", который, несмотря на обещания, так и не отреставрировали к 75-летию Победы, сообщает в четверг надзорное ведомство региона.Ранее окружное интернет-издание "ЯмалPRO" рассказало о том, что около здания администрации села стоит самоходный кран СПК-5 на базе танка Т-34, который должны были отреставрировать к 75-летию Победы. Раритетная техника должна была украсить после реставрации местный Сквер Победы, однако "уникальный танк гниет", подчеркивало издание.Некоторые региональные СМИ в прошлом году со ссылкой на руководство села действительно анонсировали ремонт объекта, а глава Сеяхи Станислав Вануйто, цитируя "Википедию", сообщал местным журналистам, что в мире сохранилось всего три таких экземпляра. Как "танк" попал в арктическое село, не уточнялось."Установлено, что указанный объект фактически является бесхозяйным, при этом мер по оформлению права собственности на него не принято", - пояснили в прокуратуре Ямала по итогам проверки публикаций СМИ.По информации надзорного органа, чиновники так и не выяснили, обладает ли танк признаками объекта культурного наследия."Прокурор района главе администрации муниципального образования села Сеяха внес представление об устранении нарушений закона", - добавили в пресс-службе.
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ямало-ненецкий автономный округ (янао), т-34, ямал, общество

На Ямале "забыли" отреставрировать раритетный кран к юбилею Победы

12:54 26.11.2020
 
© РИА Новости / Антон ДенисовАвтомобиль Прокуратуры России
Автомобиль Прокуратуры России - РИА Новости, 1920, 26.11.2020
© РИА Новости / Антон Денисов
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 26 ноя - РИА Новости. Прокуратура потребовала от главы села в ЯНАО разобраться в ситуации с "гниющим танком", который, несмотря на обещания, так и не отреставрировали к 75-летию Победы, сообщает в четверг надзорное ведомство региона.
Ранее окружное интернет-издание "ЯмалPRO" рассказало о том, что около здания администрации села стоит самоходный кран СПК-5 на базе танка Т-34, который должны были отреставрировать к 75-летию Победы. Раритетная техника должна была украсить после реставрации местный Сквер Победы, однако "уникальный танк гниет", подчеркивало издание.
Некоторые региональные СМИ в прошлом году со ссылкой на руководство села действительно анонсировали ремонт объекта, а глава Сеяхи Станислав Вануйто, цитируя "Википедию", сообщал местным журналистам, что в мире сохранилось всего три таких экземпляра. Как "танк" попал в арктическое село, не уточнялось.
"Установлено, что указанный объект фактически является бесхозяйным, при этом мер по оформлению права собственности на него не принято", - пояснили в прокуратуре Ямала по итогам проверки публикаций СМИ.
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По информации надзорного органа, чиновники так и не выяснили, обладает ли танк признаками объекта культурного наследия.
"Прокурор района главе администрации муниципального образования села Сеяха внес представление об устранении нарушений закона", - добавили в пресс-службе.
 
75 лет Великой ПобедыЯмало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО)Т-34ЯмалОбщество
 
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