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Медики рассказали, сколько раз туристам стоит тестироваться на COVID-19
Медики рассказали, сколько раз туристам стоит тестироваться на COVID-19
Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США советует путешественникам рассмотреть возможность прохождения трех тестов на коронавирус, сообщает Lonely РИА Новости, 26.11.2020
2020-11-26T19:59
2020-11-26T19:59
2020-11-26T19:59
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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США советует путешественникам рассмотреть возможность прохождения трех тестов на коронавирус, сообщает Lonely Planet. Стоит пройти исследование за один-три дня до поездки. Второе — за два-три дня до возвращения. А заключительное — примерно через пять дней после приезда в страну.По словам экспертов, тестирование до и после путешествия может снизить риск распространения COVID-19.CDC также рекомендует оставаться дома в течение семи дней по прибытии, даже если результат анализа отрицательный."Самый безопасный способ отметить праздники в этом году — это дома с вашей семьей", — добавила доктор Эрин Заубер-Шацв.
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коронавирус covid-19, туризм, туристы, новости - туризм
МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости.
Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США советует путешественникам рассмотреть возможность прохождения трех тестов на коронавирус, сообщает
Lonely Planet.
Стоит пройти исследование за один-три дня до поездки. Второе — за два-три дня до возвращения. А заключительное — примерно через пять дней после приезда в страну.
По словам экспертов, тестирование до и после путешествия может снизить риск распространения COVID-19.
CDC также рекомендует оставаться дома в течение семи дней по прибытии, даже если результат анализа отрицательный.
"Самый безопасный способ отметить праздники в этом году — это дома с вашей семьей", — добавила доктор Эрин Заубер-Шацв.