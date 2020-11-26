https://ria.ru/20201126/koronavirus-1586514921.html

Медики рассказали, сколько раз туристам стоит тестироваться на COVID-19

Медики рассказали, сколько раз туристам стоит тестироваться на COVID-19

Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США советует путешественникам рассмотреть возможность прохождения трех тестов на коронавирус, сообщает Lonely РИА Новости, 26.11.2020

2020-11-26T19:59

2020-11-26T19:59

2020-11-26T19:59

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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США советует путешественникам рассмотреть возможность прохождения трех тестов на коронавирус, сообщает Lonely Planet. Стоит пройти исследование за один-три дня до поездки. Второе — за два-три дня до возвращения. А заключительное — примерно через пять дней после приезда в страну.По словам экспертов, тестирование до и после путешествия может снизить риск распространения COVID-19.CDC также рекомендует оставаться дома в течение семи дней по прибытии, даже если результат анализа отрицательный."Самый безопасный способ отметить праздники в этом году — это дома с вашей семьей", — добавила доктор Эрин Заубер-Шацв.

https://ria.ru/20201125/turtsiya-1586131735.html

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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