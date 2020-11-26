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Собянин прокомментировал слухи о "закрытии" Москвы из-за коронавируса
Собянин прокомментировал слухи о "закрытии" Москвы из-за коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин, говоря об идее "закрытия" столицы на фоне пандемии, заявил, что слухи ходят словно мухи, таких планов нет. РИА Новости, 26.11.2020
2020-11-26T18:13
2020-11-26T18:22
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коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин, говоря об идее "закрытия" столицы на фоне пандемии, заявил, что слухи ходят словно мухи, таких планов нет."Слухи ходят словно мухи, вы знаете, мы "закрывали" (Москву - ред.) по слухам и в июле, и в августе, и в сентябре, и в октябре, и в ноябре, и сейчас с декабря, но видите, мы ориентируемся не на слухи и таких планов нет. Мы ориентируемся на реальную эпидемиологическую ситуацию в городе и принимаем минимально необходимые меры по ограничению тех или иных сфер деятельности", - сказал Собянин в эфире телеканала "Россия 24", отвечая на вопрос москвича, закроют ли столицу с декабря."Никаких в ближайшее время планов по закрытию секторов экономики нет", - добавил мэр Москвы.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, общество

Собянин прокомментировал слухи о "закрытии" Москвы из-за коронавируса

18:13 26.11.2020 (обновлено: 18:22 26.11.2020)
 
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМэр Москвы Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин - РИА Новости, 1920, 26.11.2020
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин, говоря об идее "закрытия" столицы на фоне пандемии, заявил, что слухи ходят словно мухи, таких планов нет.
"Слухи ходят словно мухи, вы знаете, мы "закрывали" (Москву - ред.) по слухам и в июле, и в августе, и в сентябре, и в октябре, и в ноябре, и сейчас с декабря, но видите, мы ориентируемся не на слухи и таких планов нет. Мы ориентируемся на реальную эпидемиологическую ситуацию в городе и принимаем минимально необходимые меры по ограничению тех или иных сфер деятельности", - сказал Собянин в эфире телеканала "Россия 24", отвечая на вопрос москвича, закроют ли столицу с декабря.
"Никаких в ближайшее время планов по закрытию секторов экономики нет", - добавил мэр Москвы.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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