https://ria.ru/20201126/koronavirus-1586495631.html

Собянин прокомментировал слухи о "закрытии" Москвы из-за коронавируса

Собянин прокомментировал слухи о "закрытии" Москвы из-за коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин, говоря об идее "закрытия" столицы на фоне пандемии, заявил, что слухи ходят словно мухи, таких планов нет. РИА Новости, 26.11.2020

2020-11-26T18:13

2020-11-26T18:13

2020-11-26T18:22

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москва

общество

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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин, говоря об идее "закрытия" столицы на фоне пандемии, заявил, что слухи ходят словно мухи, таких планов нет."Слухи ходят словно мухи, вы знаете, мы "закрывали" (Москву - ред.) по слухам и в июле, и в августе, и в сентябре, и в октябре, и в ноябре, и сейчас с декабря, но видите, мы ориентируемся не на слухи и таких планов нет. Мы ориентируемся на реальную эпидемиологическую ситуацию в городе и принимаем минимально необходимые меры по ограничению тех или иных сфер деятельности", - сказал Собянин в эфире телеканала "Россия 24", отвечая на вопрос москвича, закроют ли столицу с декабря."Никаких в ближайшее время планов по закрытию секторов экономики нет", - добавил мэр Москвы.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

москва

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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