https://ria.ru/20201126/koronavirus-1586494398.html
Система здравоохранения Москвы справляется с пандемией, заявил Собянин
Система здравоохранения Москвы справляется с пандемией, заявил Собянин
Система здравоохранения Москвы справляется с борьбой с пандемией, заявил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 26.11.2020
2020-11-26T18:08
2020-11-26T18:08
2020-11-26T18:11
распространение нового коронавируса
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здоровье - общество
сергей собянин
москва
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Система здравоохранения Москвы справляется с борьбой с пандемией, заявил мэр столицы Сергей Собянин."Вся система справляется. Но с каждым днем эта работа становится все более и более напряженной", - сказал он в эфире канала "Россия 24".Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, сергей собянин, москва, общество