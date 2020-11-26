https://ria.ru/20201126/koronavirus-1586494398.html

Система здравоохранения Москвы справляется с пандемией, заявил Собянин

Система здравоохранения Москвы справляется с пандемией, заявил Собянин

Система здравоохранения Москвы справляется с борьбой с пандемией, заявил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 26.11.2020

2020-11-26T18:08

2020-11-26T18:08

2020-11-26T18:11

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

сергей собянин

москва

общество

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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Система здравоохранения Москвы справляется с борьбой с пандемией, заявил мэр столицы Сергей Собянин."Вся система справляется. Но с каждым днем эта работа становится все более и более напряженной", - сказал он в эфире канала "Россия 24".Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

москва

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2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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