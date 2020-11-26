https://ria.ru/20201126/koronavirus-1586421564.html

Володин заявил, что 137 депутатов Госдумы переболели COVID-19

Володин заявил, что 137 депутатов Госдумы переболели COVID-19

Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что 137 депутатов переболели коронавирусом, 21 народный избранник сейчас находятся на больничной койке. РИА Новости, 26.11.2020

2020-11-26T12:46

2020-11-26T12:46

2020-11-26T12:46

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коронавирус в россии

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госдума рф

вячеслав володин

общество

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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что 137 депутатов переболели коронавирусом, 21 народный избранник сейчас находятся на больничной койке."Сегодня 21 депутат на больничной койке, 137 депутатов перенесли пандемию. Мы с вами видим, увеличивается постоянно число (переболевших), но мы обязаны сделать все для того, чтобы люди были защищены", - сказал Володин на пленарном заседании.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

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2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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