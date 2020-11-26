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Володин заявил, что 137 депутатов Госдумы переболели COVID-19
Володин заявил, что 137 депутатов Госдумы переболели COVID-19
Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что 137 депутатов переболели коронавирусом, 21 народный избранник сейчас находятся на больничной койке. РИА Новости, 26.11.2020
2020-11-26T12:46
2020-11-26T12:46
2020-11-26T12:46
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
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здоровье - общество
госдума рф
вячеслав володин
общество
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что 137 депутатов переболели коронавирусом, 21 народный избранник сейчас находятся на больничной койке."Сегодня 21 депутат на больничной койке, 137 депутатов перенесли пандемию. Мы с вами видим, увеличивается постоянно число (переболевших), но мы обязаны сделать все для того, чтобы люди были защищены", - сказал Володин на пленарном заседании.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, госдума рф, вячеслав володин, общество