Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201126/koronavirus-1586397893.html
В Москве за сутки госпитализировали 1759 пациентов с коронавирусом
В Москве за сутки госпитализировали 1759 пациентов с коронавирусом
Более 1,7 тысячи пациентов с COVID-19 госпитализированы в Москве за сутки, на ИВЛ находятся 437 человек, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу... РИА Новости, 26.11.2020
2020-11-26T10:47
2020-11-26T10:54
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
москва
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/17/1585854844_0:0:2960:1666_1400x0_80_0_0_616b8a9fa61b8154d7cba87a887e3972.jpg
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Более 1,7 тысячи пациентов с COVID-19 госпитализированы в Москве за сутки, на ИВЛ находятся 437 человек, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице."В столице подтверждено 6075 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За последние сутки госпитализировано 1759 пациентов с COVID-19. На ИВЛ в больницах Москвы находятся 437 человек. 12,3% среди заболевших - дети, 41,9% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 31,9% – от 46 до 65 лет, еще 9,6% - от 66 до 79 лет. Также 4,3% среди заболевших люди старше 80 лет", - сообщили в штабе.Также в оперштабе отметили, что все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/17/1585854844_297:0:2891:1946_1400x0_80_0_0_47006bf3f1807e0470c5855d4181ba9a.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, происшествия

В Москве за сутки госпитализировали 1759 пациентов с коронавирусом

10:47 26.11.2020 (обновлено: 10:54 26.11.2020)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВрач бригады скорой медицинской помощи, которая доставила пациента в карантинный центр в Коммунарке
Врач бригады скорой медицинской помощи, которая доставила пациента в карантинный центр в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 26.11.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Более 1,7 тысячи пациентов с COVID-19 госпитализированы в Москве за сутки, на ИВЛ находятся 437 человек, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.
"В столице подтверждено 6075 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За последние сутки госпитализировано 1759 пациентов с COVID-19. На ИВЛ в больницах Москвы находятся 437 человек. 12,3% среди заболевших - дети, 41,9% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 31,9% – от 46 до 65 лет, еще 9,6% - от 66 до 79 лет. Также 4,3% среди заболевших люди старше 80 лет", - сообщили в штабе.
Также в оперштабе отметили, что все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
Темпы распространения и летальность - РИА Новости, 1920, 15.05.2020
15 мая, 22:13Инфографика
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19МоскваПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:36Раскрыта тайна вечной молодости стволовых клеток
17:34Начальника отдела Шереметьевской таможни арестовали по делу о взятке
17:29Росэнергоатом опроверг сообщения о ЧП на Ленинградской АЭС
17:29Эксперт рассказал, как снизить стоимость ОСАГО до 50 процентов
17:25Депутат предложил правительству поработать 31 декабря до вечера
17:21Президент Молдавии пообещал защитить позиции русского языка
17:19Шведы потеряли веру в местную модель борьбы с коронавирусом
17:09В Литве выявили случаи инфицирования норок коронавирусом
17:09Шведские журналисты заявили о возможности России "поразить сердце Европы"
17:08В Степанакерт прибыла дополнительная группировка МЧС России
17:05Глава Переславля-Залесского объяснил, из-за чего уволился
17:00Из Испании экстрадировали двух россиян
16:52Xiaomi представила новые бюджетные смартфоны Redmi Note с поддержкой 5G
16:46Врач рассказала о влиянии коронавируса на сердце и сосуды
16:45Полиция освободила водителя, въехавшего в ворота ведомства Меркель
16:41На острове Русский во Владивостоке вновь развернули полевые кухни
16:37ВОЗ разработала рекомендации по физической активности во время пандемии
16:36В Ростове-на-Дону автомобиль врезался в остановку и дом
16:35Путин прилетел в Саров
16:32В "Белнефтехиме" рассказали о цене российской нефти в 2021 году
Лента новостейМолния