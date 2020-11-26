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В Москве за сутки госпитализировали 1759 пациентов с коронавирусом
В Москве за сутки госпитализировали 1759 пациентов с коронавирусом
Более 1,7 тысячи пациентов с COVID-19 госпитализированы в Москве за сутки, на ИВЛ находятся 437 человек, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу... РИА Новости, 26.11.2020
2020-11-26T10:47
2020-11-26T10:47
2020-11-26T10:54
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Более 1,7 тысячи пациентов с COVID-19 госпитализированы в Москве за сутки, на ИВЛ находятся 437 человек, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице."В столице подтверждено 6075 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За последние сутки госпитализировано 1759 пациентов с COVID-19. На ИВЛ в больницах Москвы находятся 437 человек. 12,3% среди заболевших - дети, 41,9% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 31,9% – от 46 до 65 лет, еще 9,6% - от 66 до 79 лет. Также 4,3% среди заболевших люди старше 80 лет", - сообщили в штабе.Также в оперштабе отметили, что все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, происшествия