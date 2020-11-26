https://ria.ru/20201126/koronavirus-1586383279.html

Тяжелое течение COVID-19 отмечают у 0,2% заболевших детей

Тяжелое течение COVID-19 отмечают у 0,2% заболевших детей

Наиболее опасный симптом коронавируса у детей - одышка, тяжелое течение болезни встречается у 0,2% заразившихся детей, чаще всего - у малышей до года, заявил... РИА Новости, 26.11.2020

2020-11-26T09:10

2020-11-26T09:10

2020-11-26T09:10

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Наиболее опасный симптом коронавируса у детей - одышка, тяжелое течение болезни встречается у 0,2% заразившихся детей, чаще всего - у малышей до года, заявил РИА Новости заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов."Наиболее опасный симптом коронавируса у детей – это одышка… У 2,4% детей развивается пневмония, как у взрослых. Наиболее часто пневмония встречается у детей старше 7 лет, хотя к особенностям инфекции нужно отнести факт, что наиболее тяжело она протекает у детей до года. Тяжелые формы встречаются у 0,2% детей, смертность, соответственно, тоже, к счастью, очень низкая", - сказал Горелов.Он уточнил, что в целом среди всех заболевших коронавирусом дети составляют около 8%. У двух третей заболевших детей легкие и бессимптомные формы, отметил эпидемиолог.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество