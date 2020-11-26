https://ria.ru/20201126/koronavirus-1586382993.html

Собянин заявил о сглаживании динамики роста заболеваемости COVID-19

Собянин заявил о сглаживании динамики роста заболеваемости COVID-19

Постепенное сглаживание динамики роста заболеваемости COVID происходит в Москве, но говорить о переходе к снижению уровня заболеваемости еще рано,... РИА Новости, 26.11.2020

2020-11-26T09:09

2020-11-26T09:09

2020-11-26T09:14

сергей собянин

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

москва

общество

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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Постепенное сглаживание динамики роста заболеваемости COVID происходит в Москве, но говорить о переходе к снижению уровня заболеваемости еще рано, соответствующее заявление опубликовано на личном сайте мэра Москвы Сергея Собянина."Сейчас происходит постепенное сглаживание динамики роста. Но говорить о переходе к снижению уровня заболеваемости пока еще рано. Система здравоохранения по-прежнему работает с очень большой нагрузкой", - говорится в сообщении.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

москва

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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