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Собянин заявил о сглаживании динамики роста заболеваемости COVID-19
Собянин заявил о сглаживании динамики роста заболеваемости COVID-19
Постепенное сглаживание динамики роста заболеваемости COVID происходит в Москве, но говорить о переходе к снижению уровня заболеваемости еще рано,... РИА Новости, 26.11.2020
2020-11-26T09:09
2020-11-26T09:09
2020-11-26T09:14
сергей собянин
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
москва
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Постепенное сглаживание динамики роста заболеваемости COVID происходит в Москве, но говорить о переходе к снижению уровня заболеваемости еще рано, соответствующее заявление опубликовано на личном сайте мэра Москвы Сергея Собянина."Сейчас происходит постепенное сглаживание динамики роста. Но говорить о переходе к снижению уровня заболеваемости пока еще рано. Система здравоохранения по-прежнему работает с очень большой нагрузкой", - говорится в сообщении.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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