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Собянин заявил о сглаживании динамики роста заболеваемости COVID-19
Собянин заявил о сглаживании динамики роста заболеваемости COVID-19
Постепенное сглаживание динамики роста заболеваемости COVID происходит в Москве, но говорить о переходе к снижению уровня заболеваемости еще рано,... РИА Новости, 26.11.2020
2020-11-26T09:09
2020-11-26T09:14
сергей собянин
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коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Постепенное сглаживание динамики роста заболеваемости COVID происходит в Москве, но говорить о переходе к снижению уровня заболеваемости еще рано, соответствующее заявление опубликовано на личном сайте мэра Москвы Сергея Собянина."Сейчас происходит постепенное сглаживание динамики роста. Но говорить о переходе к снижению уровня заболеваемости пока еще рано. Система здравоохранения по-прежнему работает с очень большой нагрузкой", - говорится в сообщении.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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сергей собянин, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, москва, общество

Собянин заявил о сглаживании динамики роста заболеваемости COVID-19

09:09 26.11.2020 (обновлено: 09:14 26.11.2020)
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкФельдшер собирает сумку перед визитом к пациенту на дом в поликлинике №2 в Москве
Фельдшер собирает сумку перед визитом к пациенту на дом в поликлинике №2 в Москве - РИА Новости, 1920, 26.11.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Постепенное сглаживание динамики роста заболеваемости COVID происходит в Москве, но говорить о переходе к снижению уровня заболеваемости еще рано, соответствующее заявление опубликовано на личном сайте мэра Москвы Сергея Собянина.
"Сейчас происходит постепенное сглаживание динамики роста. Но говорить о переходе к снижению уровня заболеваемости пока еще рано. Система здравоохранения по-прежнему работает с очень большой нагрузкой", - говорится в сообщении.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
Кто на пике: динамика COVID-19 в мегаполисах - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
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Кто на пике: динамика COVID-19 в мегаполисах
 
Распространение нового коронавирусаСергей СобянинКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоМоскваОбщество
 
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