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Распространение нового коронавируса
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В Москве 6229 пациентов вылечились от коронавируса за сутки
В Москве 6229 пациентов вылечились от коронавируса за сутки
Еще 6229 пациентов вылечились от коронавируса в Москве, всего столичные врачи вылечили от коронавируса более 428 тысяч человек, сообщили в оперативном штабе по... РИА Новости, 26.11.2020
2020-11-26T09:08
2020-11-26T09:08
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
москва
общество
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Еще 6229 пациентов вылечились от коронавируса в Москве, всего столичные врачи вылечили от коронавируса более 428 тысяч человек, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в российской столице."В столице выздоровели еще 6229 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 428 418", - сообщили в штабе.Чтобы подтвердить отсутствие у человека заболевания, после лечения врачи проводят специальные исследования. При выписке все пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением, получают соответствующие рекомендации.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, москва, общество

В Москве 6229 пациентов вылечились от коронавируса за сутки

09:08 26.11.2020
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские работники на территории карантинного центра в Коммунарке
Медицинские работники на территории карантинного центра в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 26.11.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Еще 6229 пациентов вылечились от коронавируса в Москве, всего столичные врачи вылечили от коронавируса более 428 тысяч человек, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в российской столице.
"В столице выздоровели еще 6229 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 428 418", - сообщили в штабе.
Чтобы подтвердить отсутствие у человека заболевания, после лечения врачи проводят специальные исследования. При выписке все пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением, получают соответствующие рекомендации.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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