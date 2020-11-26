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Собянин оценил принятые меры по борьбе с коронавирусом
Собянин оценил принятые меры по борьбе с коронавирусом
Промышленные предприятия, бизнес, магазины, сфера обслуживания Москвы продолжают свою работу, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в личном блоге. РИА Новости, 26.11.2020
2020-11-26T09:05
2020-11-26T09:05
2020-11-26T09:21
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Промышленные предприятия, бизнес, магазины, сфера обслуживания Москвы продолжают свою работу, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в личном блоге."Промышленные предприятия, бизнес, магазины, сфера обслуживания продолжают свою работу. Благодаря принятым мерам пока удается избежать самого тяжелого весеннего сценария развития пандемии с тотальным закрытием всего и вся", - указал Собянин.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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