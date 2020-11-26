https://ria.ru/20201126/koronavirus-1586382268.html

Собянин оценил принятые меры по борьбе с коронавирусом

Собянин оценил принятые меры по борьбе с коронавирусом

Промышленные предприятия, бизнес, магазины, сфера обслуживания Москвы продолжают свою работу, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в личном блоге. РИА Новости, 26.11.2020

2020-11-26T09:05

2020-11-26T09:05

2020-11-26T09:21

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

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здоровье - общество

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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Промышленные предприятия, бизнес, магазины, сфера обслуживания Москвы продолжают свою работу, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в личном блоге."Промышленные предприятия, бизнес, магазины, сфера обслуживания продолжают свою работу. Благодаря принятым мерам пока удается избежать самого тяжелого весеннего сценария развития пандемии с тотальным закрытием всего и вся", - указал Собянин.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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