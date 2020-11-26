https://ria.ru/20201126/koronavirus-1586381646.html

Собянин заявил об увеличении числа госпитализаций пациентов с COVID-19

Собянин заявил об увеличении числа госпитализаций пациентов с COVID-19

Ситуация с распространением COVID-19 остается напряженной, увеличилось количество выявленных случаев ковидной пневмонии, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в... РИА Новости, 26.11.2020

2020-11-26T09:03

2020-11-26T09:03

2020-11-26T09:20

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

сергей собянин

москва

общество

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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Ситуация с распространением COVID-19 остается напряженной, увеличилось количество выявленных случаев ковидной пневмонии, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в личном блоге."Ситуация с распространением COVID-19 остается напряженной. За неделю с 16 по 22 ноября 2020 года количество выявленных случаев ковидной пневмонии увеличилось на 2%, число госпитализаций – на 3%", - написал Собянин.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

москва

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2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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