https://ria.ru/20201126/koronavirus-1586373091.html
Эксперт заявил, что COVID-19 может размножаться в нервных клетках
Эксперт заявил, что COVID-19 может размножаться в нервных клетках
COVID-19 теоретически может размножаться в клетках нервной системы, однако говорить о существенности этого явления пока преждевременно, поскольку у наблюдаемых... РИА Новости, 26.11.2020
2020-11-26T06:28
2020-11-26T06:28
2020-11-26T06:28
распространение нового коронавируса
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. COVID-19 теоретически может размножаться в клетках нервной системы, однако говорить о существенности этого явления пока преждевременно, поскольку у наблюдаемых пациентов вирус поражает именно легкие, сообщил РИА Новости доцент кафедры инфекционных заболеваний РУДН Сергей Вознесенский.Ранее СМИ сообщили, что группа американских ученых пришла к выводу о возможности манипуляции коронавируса сознанием зараженных людей до проявления симптомов инфицирования. Целью патогенов, по мнению экспертов, является увеличение скорости самовоспроизводства, распространения и выживания.У наблюдаемых сейчас пациентов с COVID-19, как объяснил инфекционист, обычно поражаются клетки именно дыхательной системы, "в основном клетки нижнего отдела, то есть в легких"."На данный момент нельзя сказать, что большое количество пациентов при летальных исходах имеют большое количество вируса в клетках нервной системы. Поэтому, на мой взгляд, такие выводы несколько преждевременны", - отметил Вознесенский. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. COVID-19
теоретически может размножаться в клетках нервной системы, однако говорить о существенности этого явления пока преждевременно, поскольку у наблюдаемых пациентов вирус поражает именно легкие, сообщил РИА Новости доцент кафедры инфекционных заболеваний РУДН Сергей Вознесенский.
Ранее СМИ сообщили, что группа американских ученых пришла к выводу о возможности манипуляции коронавируса сознанием зараженных людей до проявления симптомов инфицирования. Целью патогенов, по мнению экспертов, является увеличение скорости самовоспроизводства, распространения и выживания.
"Все коронавирусы могут размножаться в различных клетках. Это клетки дыхательной системы, это эпителиальные клетки желудочно-кишечного тракта и нервные клетки. То есть, теоретически нельзя исключать, что вирус SARS-CoV-2 может размножаться в клетках нервной системы. Является ли данный симптом существенным - я, честно говоря, в определенных сомнениях", - прокомментировал открытие ученых Вознесенский.
У наблюдаемых сейчас пациентов с COVID-19, как объяснил инфекционист, обычно поражаются клетки именно дыхательной системы, "в основном клетки нижнего отдела, то есть в легких".
"На данный момент нельзя сказать, что большое количество пациентов при летальных исходах имеют большое количество вируса в клетках нервной системы. Поэтому, на мой взгляд, такие выводы несколько преждевременны", - отметил Вознесенский.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.