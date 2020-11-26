https://ria.ru/20201126/koronavirus-1586373091.html

Эксперт заявил, что COVID-19 может размножаться в нервных клетках

Эксперт заявил, что COVID-19 может размножаться в нервных клетках

COVID-19 теоретически может размножаться в клетках нервной системы, однако говорить о существенности этого явления пока преждевременно, поскольку у наблюдаемых... РИА Новости, 26.11.2020

2020-11-26T06:28

2020-11-26T06:28

2020-11-26T06:28

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

общество

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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. COVID-19 теоретически может размножаться в клетках нервной системы, однако говорить о существенности этого явления пока преждевременно, поскольку у наблюдаемых пациентов вирус поражает именно легкие, сообщил РИА Новости доцент кафедры инфекционных заболеваний РУДН Сергей Вознесенский.Ранее СМИ сообщили, что группа американских ученых пришла к выводу о возможности манипуляции коронавируса сознанием зараженных людей до проявления симптомов инфицирования. Целью патогенов, по мнению экспертов, является увеличение скорости самовоспроизводства, распространения и выживания.У наблюдаемых сейчас пациентов с COVID-19, как объяснил инфекционист, обычно поражаются клетки именно дыхательной системы, "в основном клетки нижнего отдела, то есть в легких"."На данный момент нельзя сказать, что большое количество пациентов при летальных исходах имеют большое количество вируса в клетках нервной системы. Поэтому, на мой взгляд, такие выводы несколько преждевременны", - отметил Вознесенский. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

россия

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество