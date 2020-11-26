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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201126/koronavirus-1586369477.html
Роспотребнадзор назвал распространенные симптомы коронавируса у детей
Роспотребнадзор назвал распространенные симптомы коронавируса у детей
Наиболее частые симптомы коронавируса у детей - температура и кашель, у некоторых несовершеннолетних пациентов с COVID-19 встречаются проблемы с желудком при... РИА Новости, 26.11.2020
2020-11-26T03:13
2020-11-26T05:43
распространение нового коронавируса
александр горелов
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Наиболее частые симптомы коронавируса у детей - температура и кашель, у некоторых несовершеннолетних пациентов с COVID-19 встречаются проблемы с желудком при отсутствии других симптомов респираторных инфекций, рассказал РИА Новости заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.Он уточнил, что проблемы с желудочно-кишечным трактом встречаются у двух процентов заболевших детей. Потеря обоняния не столько характерный симптом, поскольку у детей раннего возраста сложно понять, есть ли этот симптом, так как они не могут сами это объяснить, добавил Горелов.Ранее американский медицинский регулятор CDC сообщил, что при коронавирусе у несовершеннолетних возникает редкое, но тяжелое осложнение — Детский системный воспалительный синдром, или Кавасаки. Он может вызвать у детей жар, сыпь, боли в животе, рвоту. Среди возможных симптомов также назывались раздражительность, вялость, диарея, конъюнктивит, увеличенные лимфоузлы на шее, потрескавшиеся губы или красный язык, опухшие руки и ступни.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.По данным американского университета Джона Хопкинса, общее число случаев заражения коронавирусом во всем мире составляет 60 037 735, скончались 1 414 513 человек с подтвержденным заболеванием. Выздоровели более 38 миллионов заболевших.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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александр горелов, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

Роспотребнадзор назвал распространенные симптомы коронавируса у детей

03:13 26.11.2020 (обновлено: 05:43 26.11.2020)
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМедик с юным пациентом ГБУЗ "ДГКБ им. З.А. Башляевой"
Медик с юным пациентом ГБУЗ ДГКБ им. З.А. Башляевой - РИА Новости, 1920, 26.11.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Наиболее частые симптомы коронавируса у детей - температура и кашель, у некоторых несовершеннолетних пациентов с COVID-19 встречаются проблемы с желудком при отсутствии других симптомов респираторных инфекций, рассказал РИА Новости заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.
Он уточнил, что проблемы с желудочно-кишечным трактом встречаются у двух процентов заболевших детей. Потеря обоняния не столько характерный симптом, поскольку у детей раннего возраста сложно понять, есть ли этот симптом, так как они не могут сами это объяснить, добавил Горелов.
Ранее американский медицинский регулятор CDC сообщил, что при коронавирусе у несовершеннолетних возникает редкое, но тяжелое осложнение — Детский системный воспалительный синдром, или Кавасаки. Он может вызвать у детей жар, сыпь, боли в животе, рвоту. Среди возможных симптомов также назывались раздражительность, вялость, диарея, конъюнктивит, увеличенные лимфоузлы на шее, потрескавшиеся губы или красный язык, опухшие руки и ступни.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
По данным американского университета Джона Хопкинса, общее число случаев заражения коронавирусом во всем мире составляет 60 037 735, скончались 1 414 513 человек с подтвержденным заболеванием. Выздоровели более 38 миллионов заболевших.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаАлександр ГореловКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
 
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