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Правительство внесло на ратификацию в Думу налоговое соглашение с Кипром
Правительство внесло на ратификацию в Думу налоговое соглашение с Кипром
Правительство РФ внесло на ратификацию в Госдуму налоговое соглашение с Кипром, увеличивающее до 15% налог по дивидендам и процентам, документ опубликован в... РИА Новости, 26.11.2020
2020-11-26T09:00
2020-11-26T09:00
госдума рф
правительство рф
кипр
экономика
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Правительство РФ внесло на ратификацию в Госдуму налоговое соглашение с Кипром, увеличивающее до 15% налог по дивидендам и процентам, документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.В сентябре Россия и Кипр подписали протокол о внесении изменений в межправительственное соглашение об избежании двойного налогообложения. Согласно документу, базовая ставка налога при выплате российскими компаниями дивидендов и процентов на Кипр повышается до 15%, однако предусмотрена и льготная в 5%. Как отмечал Минфин РФ, она предусмотрена в отношении институциональных инвестиций, а также для публичных компаний (не менее 15% акций в свободном обращении), если они не менее года владели не менее 15% капитала компании, выплачивающей доходы.В пояснительной записке к документу отмечается, что изменения направлены на борьбу с уклонением от налогообложения посредством использования схем, с помощью которых "большая часть доходов российского происхождения по сути выплачивается российским бенефициарам через кипрскую юрисдикцию, в которой расположены компании, самостоятельно не распоряжающиеся указанными доходами и через которые такие доходы проходят транзитом"."Положения Протокола устанавливают режим налогообложения у источника доходов в виде дивидендов и процентов по ставке в размере 15 процентов с исключениями", - добавляется в документе.Кроме того, подчеркивается, что данный документ будет способствовать дальнейшему развитию взаимовыгодного сотрудничества между РФ и Кипром, привлечению взаимных инвестиций.Президент России Владимир Путин в конце марта поручил обложить налогом в размере 15% доходы в виде дивидендов и процентов, переводимые на счета за рубежом. Это требует корректировки соглашений с другими странами об избежании двойного налогообложения. Президент предупредил, что Россия в одностороннем порядке выйдет из таких соглашений со странами, которые не примут ее предложения.Сейчас дивиденды при выплате физлицам-налоговым резидентам РФ облагаются по ставке 13%, а нерезидентам - 15%. При этом популярные у многих состоятельных россиян офшорные схемы позволяли существенно снизить налог. Соглашение с Кипром, например, позволяло уменьшить налоги с выплачиваемых за границу дивидендов и процентов по займам до 5 и 0% с 15 и 20%.
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госдума рф, правительство рф, кипр, экономика

Правительство внесло на ратификацию в Думу налоговое соглашение с Кипром

09:00 26.11.2020
 
© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы РФ в Москве
Здание Государственной Думы РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 26.11.2020
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Правительство РФ внесло на ратификацию в Госдуму налоговое соглашение с Кипром, увеличивающее до 15% налог по дивидендам и процентам, документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.
В сентябре Россия и Кипр подписали протокол о внесении изменений в межправительственное соглашение об избежании двойного налогообложения. Согласно документу, базовая ставка налога при выплате российскими компаниями дивидендов и процентов на Кипр повышается до 15%, однако предусмотрена и льготная в 5%. Как отмечал Минфин РФ, она предусмотрена в отношении институциональных инвестиций, а также для публичных компаний (не менее 15% акций в свободном обращении), если они не менее года владели не менее 15% капитала компании, выплачивающей доходы.
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В пояснительной записке к документу отмечается, что изменения направлены на борьбу с уклонением от налогообложения посредством использования схем, с помощью которых "большая часть доходов российского происхождения по сути выплачивается российским бенефициарам через кипрскую юрисдикцию, в которой расположены компании, самостоятельно не распоряжающиеся указанными доходами и через которые такие доходы проходят транзитом".
"Положения Протокола устанавливают режим налогообложения у источника доходов в виде дивидендов и процентов по ставке в размере 15 процентов с исключениями", - добавляется в документе.
Кроме того, подчеркивается, что данный документ будет способствовать дальнейшему развитию взаимовыгодного сотрудничества между РФ и Кипром, привлечению взаимных инвестиций.
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Президент России Владимир Путин в конце марта поручил обложить налогом в размере 15% доходы в виде дивидендов и процентов, переводимые на счета за рубежом. Это требует корректировки соглашений с другими странами об избежании двойного налогообложения. Президент предупредил, что Россия в одностороннем порядке выйдет из таких соглашений со странами, которые не примут ее предложения.
Сейчас дивиденды при выплате физлицам-налоговым резидентам РФ облагаются по ставке 13%, а нерезидентам - 15%. При этом популярные у многих состоятельных россиян офшорные схемы позволяли существенно снизить налог. Соглашение с Кипром, например, позволяло уменьшить налоги с выплачиваемых за границу дивидендов и процентов по займам до 5 и 0% с 15 и 20%.
 
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