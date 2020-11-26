https://ria.ru/20201126/kipr-1586381345.html

Правительство внесло на ратификацию в Думу налоговое соглашение с Кипром

Правительство внесло на ратификацию в Думу налоговое соглашение с Кипром

Правительство РФ внесло на ратификацию в Госдуму налоговое соглашение с Кипром, увеличивающее до 15% налог по дивидендам и процентам, документ опубликован в... РИА Новости, 26.11.2020

2020-11-26T09:00

2020-11-26T09:00

2020-11-26T09:00

госдума рф

правительство рф

кипр

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/156016/27/1560162716_0:167:3049:1882_1400x0_80_0_0_6a894c799acd8373115d538b7299594a.jpg

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Правительство РФ внесло на ратификацию в Госдуму налоговое соглашение с Кипром, увеличивающее до 15% налог по дивидендам и процентам, документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.В сентябре Россия и Кипр подписали протокол о внесении изменений в межправительственное соглашение об избежании двойного налогообложения. Согласно документу, базовая ставка налога при выплате российскими компаниями дивидендов и процентов на Кипр повышается до 15%, однако предусмотрена и льготная в 5%. Как отмечал Минфин РФ, она предусмотрена в отношении институциональных инвестиций, а также для публичных компаний (не менее 15% акций в свободном обращении), если они не менее года владели не менее 15% капитала компании, выплачивающей доходы.В пояснительной записке к документу отмечается, что изменения направлены на борьбу с уклонением от налогообложения посредством использования схем, с помощью которых "большая часть доходов российского происхождения по сути выплачивается российским бенефициарам через кипрскую юрисдикцию, в которой расположены компании, самостоятельно не распоряжающиеся указанными доходами и через которые такие доходы проходят транзитом"."Положения Протокола устанавливают режим налогообложения у источника доходов в виде дивидендов и процентов по ставке в размере 15 процентов с исключениями", - добавляется в документе.Кроме того, подчеркивается, что данный документ будет способствовать дальнейшему развитию взаимовыгодного сотрудничества между РФ и Кипром, привлечению взаимных инвестиций.Президент России Владимир Путин в конце марта поручил обложить налогом в размере 15% доходы в виде дивидендов и процентов, переводимые на счета за рубежом. Это требует корректировки соглашений с другими странами об избежании двойного налогообложения. Президент предупредил, что Россия в одностороннем порядке выйдет из таких соглашений со странами, которые не примут ее предложения.Сейчас дивиденды при выплате физлицам-налоговым резидентам РФ облагаются по ставке 13%, а нерезидентам - 15%. При этом популярные у многих состоятельных россиян офшорные схемы позволяли существенно снизить налог. Соглашение с Кипром, например, позволяло уменьшить налоги с выплачиваемых за границу дивидендов и процентов по займам до 5 и 0% с 15 и 20%.

https://ria.ru/20201101/kipr-1582525083.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200925/ofshor-1577786886.html

кипр

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госдума рф, правительство рф, кипр, экономика