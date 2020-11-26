https://ria.ru/20201126/kiev-1586516232.html

В центре Киева нашли тайник с боеприпасами

В центре Киева нашли тайник с боеприпасами

Украинские правоохранители обнаружили в центре Киева возле административных зданий органов тайник с боеприпасами, сообщила в четверг пресс-служба Службы... РИА Новости, 26.11.2020

2020-11-26T20:07

2020-11-26T20:07

2020-11-26T21:02

служба безопасности украины

киев

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КИЕВ, 26 ноя – РИА Новости. Украинские правоохранители обнаружили в центре Киева возле административных зданий органов тайник с боеприпасами, сообщила в четверг пресс-служба Службы безопасности страны."Служба безопасности Украины выявила в Печерском районе столицы тайник с большим количеством оружия, боеприпасов и взрывчатки в главном офисе одной из государственных организаций. Арсенал сохранялся в подвальных помещениях учреждения, расположенного вблизи административных зданий органов центральной исполнительной власти", - говорится в сообщении на сайте СБУ.Отмечается, что во время обысков правоохранители изъяли четыре РПГ, два автомата, почти 40 гранат РГД-5 и Ф-1, а также несколько пистолетов, два артиллерийских снаряда и большое количество патронов к автомату. Правоохранители продолжают обыски.Позже в СБУ уточнили, что боеприпасы были найдены в здании президиума Национальной академии аграрных наук. Также в ведомстве добавили, что под подозрением оказались руководители академии, возбуждено уголовное дело."Сотрудники СБ Украины проводили обыски в трех областях Украины для получения дополнительных доказательств по фактам завладения должностными лицами имуществом Национальной академии аграрных наук Украины. Руководство Академии также подозревается в легализации имущества, полученного преступным путем и получении неправомерной выгоды… Правоохранители обнаружили и изъяли документацию и вещественные доказательства, которые могут подтверждать противоправные действия чиновников", - добавили в СБУ.

https://ria.ru/20201117/ukraina-1585001433.html

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служба безопасности украины, киев, украина, в мире