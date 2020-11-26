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Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20201126/karabakh-1586421844.html
Карабах сообщил о работах по обезвреживанию боеприпасов близ Аскерана
Карабах сообщил о работах по обезвреживанию боеприпасов близ Аскерана
Госслужба по чрезвычайным ситуациям непризнанной Нагорно-Карабахской республики предупредила жителей, что саперы приступили к работам по обезвреживанию... РИА Новости, 26.11.2020
2020-11-26T12:46
2020-11-26T12:46
ситуация в нагорном карабахе
обсе
нагорно-карабахская республика
азербайджан
армения
в мире
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ЕРЕВАН, 26 ноя – РИА Новости. Госслужба по чрезвычайным ситуациям непризнанной Нагорно-Карабахской республики предупредила жителей, что саперы приступили к работам по обезвреживанию неразорвавшихся боеприпасов близ города Аскеран.Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.
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нагорно-карабахская республика
азербайджан
армения
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Саперы метр за метром осматривают местность и находят снаряды в Карабахе
Российские саперы продолжают работы по разминированию в Карабахе.
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обсе, нагорно-карабахская республика, азербайджан, армения, в мире

Карабах сообщил о работах по обезвреживанию боеприпасов близ Аскерана

12:46 26.11.2020
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЖенщина в городе Аскеран в Нагорном Карабахе
Женщина в городе Аскеран в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 26.11.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
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ЕРЕВАН, 26 ноя – РИА Новости. Госслужба по чрезвычайным ситуациям непризнанной Нагорно-Карабахской республики предупредила жителей, что саперы приступили к работам по обезвреживанию неразорвавшихся боеприпасов близ города Аскеран.

"Саперная группа государственной службы по чрезвычайным ситуациям проводят работы по обезвреживанию неразорвавшихся мин и ракет близ города Аскеран, в частности в селах Айгестан, Хнацах и Норагюх. Просим не поддаваться панике при звуках взрывов", - говорится в сообщении на странице службы в Facebook.

Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.
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