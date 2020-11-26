Карабах сообщил о работах по обезвреживанию боеприпасов близ Аскерана
ЕРЕВАН, 26 ноя – РИА Новости. Госслужба по чрезвычайным ситуациям непризнанной Нагорно-Карабахской республики предупредила жителей, что саперы приступили к работам по обезвреживанию неразорвавшихся боеприпасов близ города Аскеран.
"Саперная группа государственной службы по чрезвычайным ситуациям проводят работы по обезвреживанию неразорвавшихся мин и ракет близ города Аскеран, в частности в селах Айгестан, Хнацах и Норагюх. Просим не поддаваться панике при звуках взрывов", - говорится в сообщении на странице службы в Facebook.
Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.