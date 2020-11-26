https://ria.ru/20201126/istoriya-1586453590.html

Мединский призвал всеми способами продвигать правдивый взгляд на историю

Мединский призвал всеми способами продвигать правдивый взгляд на историю

Россия должна активно, используя все возможные средства "мягкой силы", продвигать собственную правдивую точку зрения на те или иные события прошлого и тем самым РИА Новости, 26.11.2020

2020-11-26T15:04

2020-11-26T15:04

2020-11-26T15:04

россия

владимир мединский

голливуд

сша

общество

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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Россия должна активно, используя все возможные средства "мягкой силы", продвигать собственную правдивую точку зрения на те или иные события прошлого и тем самым отстаивать свой исторический суверенитет, необходимый для развития страны, заявил помощник президента РФ Владимир Мединский в интервью радиостанции "Эхо Москвы".По словам Мединского, исторический суверенитет надо рассматривать как способность государства самостоятельно, без влияния извне, трактовать собственную историю."Например, США. Хотя государство достаточно молодое, для них исторический суверенитет – это принципиальная позиция. Они трактуют не только собственную историю, они мировую историю трактуют, как считают нужным, и насаждают свое представление о событиях в мире повсюду", - сказал Мединский.США продвигают свое представление о том, что такое хорошо, что такое плохо в истории всеми доступными средствами - "от Голливуда, соцсетей, Twitter Белого дома, громадной глобальной системы грантов, которые выдаются на разного рода исторические исследования, исторические образовательные программы, археологические программы", добавил помощник президента. "То есть США проводят свою историческую государственную политику фактически с момента своего рождения. Они серьезно к этому подходят", - отметил Мединский.По его словам, России надо занимать более активную позицию. "Надо продвигать, продавливать, излагать активно везде, всеми средствами доступными, "мягкой силой", свою правдивую точку зрения на те исторические процессы, которые происходили", - сказал Мединский. "Потому что кто определяет историю, тот формирует будущее", - подчеркнул он."И если мы сами самостоятельно не определяем, не трактуем, не изучаем нашу историю, значит, мы будем пользоваться соросовскими учебниками. Вот изучать историю по учебникам иностранных государств – это лишиться исторического суверенитета", - указал Мединский.

https://ria.ru/20201126/stalin-1586453162.html

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голливуд

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россия, владимир мединский, голливуд, сша, общество