https://ria.ru/20201126/istoriya-1586452282.html

Мединский отметил важность изучения истории с учетом контекста эпохи

Мединский отметил важность изучения истории с учетом контекста эпохи

Помощник президента России Владимир Мединский отметил, что изучать историю и давать оценкам фактам прошлого надо только с учетом обстоятельств, которые... РИА Новости, 26.11.2020

2020-11-26T14:58

2020-11-26T14:58

2020-11-26T14:58

махатма ганди

владимир мединский

общество

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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Помощник президента России Владимир Мединский отметил, что изучать историю и давать оценкам фактам прошлого надо только с учетом обстоятельств, которые сопровождали те или иные события."Изучение истории должно предполагать максимальное погружение в обстоятельства эпохи", - подчеркнул Мединский в эфире радиостанции "Эхо Москвы"."Если мы будем придерживаться принципа историзма, разбираться в мотивации поступков, как поступали на самом деле их современники, ...при таком раскладе любое изучение истории будет носить всегда совершенно другой характер, зачастую даже более позитивистский характер, потому что тогда мы будем лучше знать обстоятельства и причины действия наших собственных предков и по-другому к этому относиться", - заявил помощник президента."Не сравнивайте Ивана Грозного с Махатмой Ганди или с принцессой Дианой. Они жили в разных вселенных. И у них, и у их современников были абсолютно разные представления о том, что такое хорошо и что такое плохо, что должно, а чего не должно быть", - сказал Мединский.По его словам, нельзя судить деятелей далекого прошлого, оценивая их поступки с сегодняшних позиций, обладая "объективной постправдой" - например, зная, чем закончились реформы Петра I. "Это необъективно, нечестно и это не дает нам никаких уроков. Мы не сможем извлечь из этого правильные уроки", - пояснил Мединский."То есть нам нужно не глумление над историей, а сопереживание, не хихиканье – ах, вот мы-то знаем, как надо было поступить, "каждый мнит себя стратегом, видя бой со стороны", да еще с высоты знания плюс 300 лет, – а понимание, мог ли он поступить иначе в этих обстоятельствах, и если мог, то как, почему? Тогда предмет станет гораздо интереснее и гораздо полезнее. Тогда мы будем переходить к позитивной истории", - резюмировал помощник президента.

https://ria.ru/20200131/1564097963.html

https://ria.ru/20201126/medinskiy-1586451964.html

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махатма ганди, владимир мединский, общество