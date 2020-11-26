https://ria.ru/20201126/iran-1586379120.html
В Иране скоро приступят к испытанию вакцины от COVID-19 на людях
В Иране скоро приступят к испытанию вакцины от COVID-19 на людях
Иранские компании скоро приступят к испытанию вакцины от коронавируса на людях, сообщила РИА Новости официальный представитель минздрава страны Сима Садат Лари. РИА Новости, 26.11.2020
2020-11-26T08:42
2020-11-26T08:42
2020-11-26T08:42
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
иран
в мире
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ТЕГЕРАН, 26 ноя – РИА Новости, Антон Быстров. Иранские компании скоро приступят к испытанию вакцины от коронавируса на людях, сообщила РИА Новости официальный представитель минздрава страны Сима Садат Лари.В середине ноября иранские СМИ сообщили о переходе иранских разработчиков к исследованию вакцины против коронавируса на людях, однако глава минздрава Ирана Саид Намаки позже уточнил, что этот процесс пока не начался."В настоящий момент вопросом производства вакцины против коронавируса занимаются четыре компании, они проинформировали Всемирную организацию здравоохранения об этапах (своей работы). Вероятно, одна или две компании в скором времени приступят к стадии (испытания вакцины) с людьми", - сказала представитель минздрава.Минздрав отмечал, что Иран занимается вопросом получения вакцин по трем направлениям – через фонд COVAX, призванный обеспечить доступ к вакцинам на международном уровне, через сотрудничество с зарубежными странами, а также посредством своих собственных разработок.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
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коронавирус covid-19, иран, в мире
ТЕГЕРАН, 26 ноя – РИА Новости, Антон Быстров. Иранские компании скоро приступят к испытанию вакцины от коронавируса на людях, сообщила РИА Новости официальный представитель минздрава страны Сима Садат Лари.
В середине ноября иранские СМИ сообщили о переходе иранских разработчиков к исследованию вакцины против коронавируса на людях, однако глава минздрава Ирана
Саид Намаки позже уточнил, что этот процесс пока не начался.
"В настоящий момент вопросом производства вакцины против коронавируса занимаются четыре компании, они проинформировали Всемирную организацию здравоохранения об этапах (своей работы). Вероятно, одна или две компании в скором времени приступят к стадии (испытания вакцины) с людьми", - сказала представитель минздрава.
Минздрав отмечал, что Иран занимается вопросом получения вакцин по трем направлениям – через фонд COVAX, призванный обеспечить доступ к вакцинам на международном уровне, через сотрудничество с зарубежными странами, а также посредством своих собственных разработок.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф