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Названы ключевые признаки инфаркта
Названы ключевые признаки инфаркта
В Национальной службе здравоохранения Великобритании рассказали газете Express о том, как отличить инфаркт от симптомов панической атаки. РИА Новости, 26.11.2020
2020-11-26T23:16
2020-11-26T23:50
здоровье
великобритания
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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. В Национальной службе здравоохранения Великобритании рассказали газете Express о том, как отличить инфаркт от симптомов панической атаки.В ведомстве отметили, что сама по себе паническая атака не представляет большой угрозы для здоровья, тогда как сердечный приступ может быть летальным.Если у человека возникает чувство непреодолимого страха, это может быть признаком и панической атаки, и инфаркта. Среди других симптомов, которые совпадают при этих состояниях — тошнота, одышка и боль в груди. Однако стоит обратить внимание на то, что боль в груди при инфарктах отдает в другие части тела: левую руку, шею, челюсть, спину и живот.При сердечном приступе у человека, помимо тошноты, может возникать рвота, а также кашель и потоотделение.Специалисты уточняют, что при таких симптомах нужно вызвать врачей.При панической атаке люди испытывают озноб или приливы, учащенное сердцебиение, дрожь и покалывания в конечностях, ощущение удушья, сухость во рту и звон в ушах. Однако, как отметили в британской службе здравоохранения, хотя паническая атака и кажется пугающей, она не представляет опасности для жизни.Если атаки повторяются часто, рекомендуется записаться на прием к терапевту. Это состояние лечится путем разговорной психотерапии и медикаментозно. Для предотвращения дальнейших панических атак следует делать физические упражнения на снятие стресса и напряжения.
https://ria.ru/20201029/insult-1582104109.html
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здоровье, великобритания

Названы ключевые признаки инфаркта

23:16 26.11.2020 (обновлено: 23:50 26.11.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкФельдшер станции скорой медицинской помощи
Фельдшер станции скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 26.11.2020
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. В Национальной службе здравоохранения Великобритании рассказали газете Express о том, как отличить инфаркт от симптомов панической атаки.
В ведомстве отметили, что сама по себе паническая атака не представляет большой угрозы для здоровья, тогда как сердечный приступ может быть летальным.
Если у человека возникает чувство непреодолимого страха, это может быть признаком и панической атаки, и инфаркта. Среди других симптомов, которые совпадают при этих состояниях — тошнота, одышка и боль в груди. Однако стоит обратить внимание на то, что боль в груди при инфарктах отдает в другие части тела: левую руку, шею, челюсть, спину и живот.
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При сердечном приступе у человека, помимо тошноты, может возникать рвота, а также кашель и потоотделение.
Специалисты уточняют, что при таких симптомах нужно вызвать врачей.

"Лучше пусть вызов скорой будет ошибочным, нежели потом окажется, что человека слишком поздно спасать", — предупредили медики.

При панической атаке люди испытывают озноб или приливы, учащенное сердцебиение, дрожь и покалывания в конечностях, ощущение удушья, сухость во рту и звон в ушах. Однако, как отметили в британской службе здравоохранения, хотя паническая атака и кажется пугающей, она не представляет опасности для жизни.
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Если атаки повторяются часто, рекомендуется записаться на прием к терапевту. Это состояние лечится путем разговорной психотерапии и медикаментозно. Для предотвращения дальнейших панических атак следует делать физические упражнения на снятие стресса и напряжения.
 
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