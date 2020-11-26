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https://ria.ru/20201126/hopkins-1586311504.html
Энтони Хопкинс напугал пользователей Сети зловещим видео
Энтони Хопкинс напугал пользователей Сети зловещим видео
Энтони Хопкинс выложил в своем твиттере короткое видео, на котором корчит злобные рожи и издает страшные звуки. РИА Новости, 26.11.2020
2020-11-26T04:48
2020-11-26T04:48
самоизоляция
культура
кино и сериалы
новости культуры
энтони хопкинс
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МОСКВА, 26 ноя – РИА Новости. Энтони Хопкинс выложил в своем твиттере короткое видео, на котором корчит злобные рожи и издает страшные звуки. В комментарии 82-летний актер пояснил, что начинает чувствовать побочные эффекты карантина на 253-ый день.Некоторые пользователи писали в ответ, что Хопкинс их напугал и вспоминали Ганнибала Лектора из "Молчания ягнят". Другие признавались актеру в любви, называли его "сокровищем" и признавались, что чувствуют на изоляции примерно то же самое.Ранее Хопкинс удивил поклонников, выложив видео, на котором играет на пианино с котом Нибло на коленях.
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самоизоляция, кино и сериалы, новости культуры, энтони хопкинс

Энтони Хопкинс напугал пользователей Сети зловещим видео

04:48 26.11.2020
 
© Фото : Orion Pictures Strong/Heart/Demme Production. 1991Энтони Хопкинс в фильме "Молчание ягнят"(1991)
Энтони Хопкинс в фильме Молчание ягнят(1991) - РИА Новости, 1920, 26.11.2020
© Фото : Orion Pictures Strong/Heart/Demme Production. 1991
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МОСКВА, 26 ноя – РИА Новости. Энтони Хопкинс выложил в своем твиттере короткое видео, на котором корчит злобные рожи и издает страшные звуки.
В комментарии 82-летний актер пояснил, что начинает чувствовать побочные эффекты карантина на 253-ый день.
Некоторые пользователи писали в ответ, что Хопкинс их напугал и вспоминали Ганнибала Лектора из "Молчания ягнят". Другие признавались актеру в любви, называли его "сокровищем" и признавались, что чувствуют на изоляции примерно то же самое.
Ранее Хопкинс удивил поклонников, выложив видео, на котором играет на пианино с котом Нибло на коленях.
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