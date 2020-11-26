https://ria.ru/20201126/hopkins-1586311504.html

Энтони Хопкинс напугал пользователей Сети зловещим видео

Энтони Хопкинс напугал пользователей Сети зловещим видео

Энтони Хопкинс выложил в своем твиттере короткое видео, на котором корчит злобные рожи и издает страшные звуки. РИА Новости, 26.11.2020

2020-11-26T04:48

2020-11-26T04:48

2020-11-26T04:48

самоизоляция

культура

кино и сериалы

новости культуры

энтони хопкинс

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МОСКВА, 26 ноя – РИА Новости. Энтони Хопкинс выложил в своем твиттере короткое видео, на котором корчит злобные рожи и издает страшные звуки. В комментарии 82-летний актер пояснил, что начинает чувствовать побочные эффекты карантина на 253-ый день.Некоторые пользователи писали в ответ, что Хопкинс их напугал и вспоминали Ганнибала Лектора из "Молчания ягнят". Другие признавались актеру в любви, называли его "сокровищем" и признавались, что чувствуют на изоляции примерно то же самое.Ранее Хопкинс удивил поклонников, выложив видео, на котором играет на пианино с котом Нибло на коленях.

https://ria.ru/20200911/hopkins-1577035806.html

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

самоизоляция, кино и сериалы, новости культуры, энтони хопкинс