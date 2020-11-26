https://ria.ru/20201126/gripp-1586448862.html
Ученые объяснили, почему вирусная инфекция часто вызывает пневмонию
Ученые объяснили, почему вирусная инфекция часто вызывает пневмонию
Ученые раскрыли причину того, почем грипп часто осложняется бактериальной пневмонией. Аналогичный механизм, по мнению авторов, может действовать и при COVID-19. РИА Новости, 26.11.2020
2020-11-26T14:50
2020-11-26T14:50
2020-11-26T14:52
риа наука
коронавирус covid-19
биология
здоровье
швеция
сингапур (страна)
грипп
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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Ученые раскрыли причину того, почем грипп часто осложняется бактериальной пневмонией. Аналогичный механизм, по мнению авторов, может действовать и при COVID-19. Результаты исследования опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.Наиболее частая причина смерти при тяжелом течении гриппа связана не с самой вирусной инфекцией, а с развивающейся в виде осложнения бактериальной пневмонией.Во время пандемии испанского гриппа в 1918-1920 годах молодые и в целом здоровые люди массово погибали от воспаления легких, причиной которого была пневмококковая инфекция, которая и сегодня остается самой частой причиной внебольничной пневмонии. Аналогичные двойные связанные инфекции ежегодно уносят множество жизней во всем мире.Шведские исследователи из Каролинского института вместе с коллегами из Сингапура решили разобраться, почему инфекции гриппа приводят к повышенному риску развития бактериальной пневмонии. Авторы изучили вызванные гриппом изменения в нижних дыхательных путях, которые влияют на рост пневмококков в легких.Используя модели животных, исследователи обнаружили, что во время вирусной инфекции питательные вещества и антиоксиданты, такие как витамин С, выделяемые организмом для борьбы с вирусом, просачиваются из крови в легкие, создавая там среду, благоприятную для роста бактерий.В воспалительной среде, бактерии увеличивают производство фермента HtrA, ослабляющего иммунную систему и способствующего дальнейшему распространению бактериального патогена в инфицированных гриппом дыхательных путях."Способность пневмококка разрастаться в нижних дыхательных путях во время гриппа, по-видимому, зависит от богатой питательными веществами среды с более высоким уровнем антиоксидантов, которая возникает во время вирусной инфекции, а также от способности бактерий адаптироваться к окружающей среде и защищать себя от уничтожения иммунной системой", — приводятся в пресс-релизе слова руководителя исследования Биргитты Энрикес-Нормарк (Birgitta Henriques-Normark), профессора кафедры микробиологии, опухолей и клеточной биологии Каролинского института."HtrA — это фермент, протеаза, которая ослабляет иммунную систему и позволяет пневмококковым бактериям проникать в защитный слой клеток внутри дыхательных путей", — объясняет первый автор статьи Вики Сендер (Vicky Sender). Авторы предполагают, что возможной стратегией борьбы со связанной с гриппом бактериальной пневмонией может стать использование ингибиторов протеазы для предотвращения роста пневмококков в легких.До сих пор неизвестно, чувствительны ли пациенты с коронавирусом к таким вторичным бактериальным инфекциям, но исследователи считают, что аналогичные механизмы потенциально могут быть обнаружены и у тяжелобольных пациентов с COVID-19."Вероятно, что острое воспаление легких, независимо от причины, приводит к утечке питательных веществ и антиоксидантов, а также к образованию среды, которая способствует росту бактерий", — говорит Энрикес-Нормарк.Исследователи надеются, что их результаты будут использованы для разработки новых методов лечения двойных инфекций, связанных с вирусом гриппа и пневмококковыми бактериями.
https://ria.ru/20201126/kovid-1586432867.html
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коронавирус covid-19, биология, здоровье, швеция, сингапур (страна), грипп
МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости.
Ученые раскрыли причину того, почем грипп часто осложняется бактериальной пневмонией. Аналогичный механизм, по мнению авторов, может действовать и при COVID-19. Результаты исследования опубликованы
в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.
Наиболее частая причина смерти при тяжелом течении гриппа связана не с самой вирусной инфекцией, а с развивающейся в виде осложнения бактериальной пневмонией.
Во время пандемии испанского гриппа в 1918-1920 годах молодые и в целом здоровые люди массово погибали от воспаления легких, причиной которого была пневмококковая инфекция, которая и сегодня остается самой частой причиной внебольничной пневмонии. Аналогичные двойные связанные инфекции ежегодно уносят множество жизней во всем мире.
Шведские исследователи из Каролинского института вместе с коллегами из Сингапура
решили разобраться, почему инфекции гриппа приводят к повышенному риску развития бактериальной пневмонии. Авторы изучили вызванные гриппом изменения в нижних дыхательных путях, которые влияют на рост пневмококков в легких.
Используя модели животных, исследователи обнаружили, что во время вирусной инфекции питательные вещества и антиоксиданты, такие как витамин С, выделяемые организмом для борьбы с вирусом, просачиваются из крови в легкие, создавая там среду, благоприятную для роста бактерий.
В воспалительной среде, бактерии увеличивают производство фермента HtrA, ослабляющего иммунную систему и способствующего дальнейшему распространению бактериального патогена в инфицированных гриппом дыхательных путях.
"Способность пневмококка разрастаться в нижних дыхательных путях во время гриппа, по-видимому, зависит от богатой питательными веществами среды с более высоким уровнем антиоксидантов, которая возникает во время вирусной инфекции, а также от способности бактерий адаптироваться к окружающей среде и защищать себя от уничтожения иммунной системой", — приводятся в пресс-релизе слова руководителя исследования Биргитты Энрикес-Нормарк (Birgitta Henriques-Normark), профессора кафедры микробиологии, опухолей и клеточной биологии Каролинского института.
"HtrA — это фермент, протеаза, которая ослабляет иммунную систему и позволяет пневмококковым бактериям проникать в защитный слой клеток внутри дыхательных путей", — объясняет первый автор статьи Вики Сендер (Vicky Sender).
Авторы предполагают, что возможной стратегией борьбы со связанной с гриппом бактериальной пневмонией может стать использование ингибиторов протеазы для предотвращения роста пневмококков в легких.
До сих пор неизвестно, чувствительны ли пациенты с коронавирусом к таким вторичным бактериальным инфекциям, но исследователи считают, что аналогичные механизмы потенциально могут быть обнаружены и у тяжелобольных пациентов с COVID-19.
"Вероятно, что острое воспаление легких, независимо от причины, приводит к утечке питательных веществ и антиоксидантов, а также к образованию среды, которая способствует росту бактерий", — говорит Энрикес-Нормарк.
Исследователи надеются, что их результаты будут использованы для разработки новых методов лечения двойных инфекций, связанных с вирусом гриппа и пневмококковыми бактериями.