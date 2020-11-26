https://ria.ru/20201126/gosduma-1586402154.html
В Госдуме разъяснили норму о "праве на офлайн" в законе об удаленке
В Госдуме разъяснили норму о "праве на офлайн" в законе об удаленке
Законопроект об удаленке сохраняет и защищает право дистанционных работников быть офлайн, заявил первый зампред фракции "Единой России", глава рабочей группы по РИА Новости, 26.11.2020
2020-11-26T11:13
2020-11-26T11:13
2020-11-26T12:34
андрей исаев
госдума рф
единая россия
общество
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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Законопроект об удаленке сохраняет и защищает право дистанционных работников быть офлайн, заявил первый зампред фракции "Единой России", глава рабочей группы по доработке этой инициативы Андрей Исаев."Право на офлайн сохранено ко второму чтению, это была принципиальная позиция авторов законопроекта, и оно прописано более грамотным юридическим языком, что не на словах, а на деле позволит защитить работника от переработок", — сказал Исаев журналистам.Саму формулировку "право на офлайн" (право сотрудника не быть на связи с работодателем во время отдыха) из законопроекта убрали, однако после доработки документа в нем осталось указание о том, что взаимодействие по рабочим вопросам во время отдыха приравнивается к сверхурочной работе.Он отметил, что при работе над законопроектом юристы указали, что закрепленная в первом чтении для дистанционных работников "неприкосновенность времени отдыха" — это общая норма Трудового кодекса. Она содержится в статье 106, где прописано понятие времени отдыха — это период, в течение которого работник свободен от исполнения обязанностей и который он может использовать по своему усмотрению.Госдума на пленарном заседании в четверг рассмотрит инициативу в третьем чтении.Согласно инициативе, перевод на удаленку осуществляется в порядке, предусмотренном трудовым договором или дополнительным соглашением, которое подписывают обе стороны. Таким образом, перевод работника не может производиться без его согласия и не может быть основанием для снижения зарплаты.Режим рабочего времени при удаленной работе устанавливается так же, как и для сотрудников в офисе, то есть прописывается в коллективном договоре, локальном нормативном акте или же в трудовом договоре и допсоглашении к нему. Период временной дистанционной работы не должен превышать шесть месяцев.
https://ria.ru/20201126/putin-1586396372.html
https://ria.ru/20201125/udalenka-1586203223.html
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андрей исаев, госдума рф, единая россия, общество
МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости.
Законопроект об удаленке сохраняет и защищает право дистанционных работников быть офлайн, заявил первый зампред фракции "Единой России
", глава рабочей группы по доработке этой инициативы Андрей Исаев
.
"Право на офлайн сохранено ко второму чтению, это была принципиальная позиция авторов законопроекта, и оно прописано более грамотным юридическим языком, что не на словах, а на деле позволит защитить работника от переработок", — сказал Исаев журналистам.
Саму формулировку "право на офлайн" (право сотрудника не быть на связи с работодателем во время отдыха) из законопроекта убрали, однако после доработки документа в нем осталось указание о том, что взаимодействие по рабочим вопросам во время отдыха приравнивается к сверхурочной работе.
"Все нормы по сверхурочной работе есть в ТК. По закону первые два часа оплачиваются в полуторном размере, далее в двойном размере. Работодатель обязан обеспечить точный учет продолжительности сверхурочной работы каждого работника. Такое "право на офлайн" позволит на деле защитить дистанционных работников", — добавил Исаев.
Он отметил, что при работе над законопроектом юристы указали, что закрепленная в первом чтении для дистанционных работников "неприкосновенность времени отдыха" — это общая норма Трудового кодекса. Она содержится в статье 106, где прописано понятие времени отдыха — это период, в течение которого работник свободен от исполнения обязанностей и который он может использовать по своему усмотрению.
Госдума
на пленарном заседании в четверг рассмотрит инициативу в третьем чтении.
Согласно инициативе, перевод на удаленку осуществляется в порядке, предусмотренном трудовым договором или дополнительным соглашением, которое подписывают обе стороны. Таким образом, перевод работника не может производиться без его согласия и не может быть основанием для снижения зарплаты.
Режим рабочего времени при удаленной работе устанавливается так же, как и для сотрудников в офисе, то есть прописывается в коллективном договоре, локальном нормативном акте или же в трудовом договоре и допсоглашении к нему. Период временной дистанционной работы не должен превышать шесть месяцев.