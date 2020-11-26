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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20201126/gazifikatsiya-1586452709.html
Свыше 30 населенных пунктов Подмосковья газифицировали с начала года
Свыше 30 населенных пунктов Подмосковья газифицировали с начала года
Порядка 35 населенных пунктов Московской области газифицировали в рамках губернаторской программы с начала года, сообщает пресс-служба областного Минэнерго. РИА Новости, 26.11.2020
2020-11-26T15:00
2020-11-26T15:00
новости подмосковья
мособлгаз
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 26 ноя – РИА Новости. Порядка 35 населенных пунктов Московской области газифицировали в рамках губернаторской программы с начала года, сообщает пресс-служба областного Минэнерго.В четверг Мособлгаз газифицировал деревню Подсухино, расположенную в городском округе Шаховская в рамках программы "Развитие газификации Московской области до 2030 года""Мы движемся по графику: в течение месяца введем в эксплуатацию газопроводы общей протяженность 110 километров и газифицируем еще 15 населенных пунктов Подмосковья. Всего за год создадим условия для подключения к газу 10 тысяч жителей региона", – приводятся слова генерального директора АО "Мособлгаз" Игоря Баранова.
https://ria.ru/20201007/gazifikatsiya-1578614617.html
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мособлгаз, московская область (подмосковье)

Свыше 30 населенных пунктов Подмосковья газифицировали с начала года

15:00 26.11.2020
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкТруба газопровода на фасаде здания.
Труба газопровода на фасаде здания. - РИА Новости, 1920, 26.11.2020
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 ноя – РИА Новости. Порядка 35 населенных пунктов Московской области газифицировали в рамках губернаторской программы с начала года, сообщает пресс-служба областного Минэнерго.
В четверг Мособлгаз газифицировал деревню Подсухино, расположенную в городском округе Шаховская в рамках программы "Развитие газификации Московской области до 2030 года"
Предупреждающая табличка рядом с трубой газопровода - РИА Новости, 1920, 07.10.2020
7 октября, 13:49Новости Подмосковья
Программу газификации в Подмосковье продлили до 2030 года
"Мы движемся по графику: в течение месяца введем в эксплуатацию газопроводы общей протяженность 110 километров и газифицируем еще 15 населенных пунктов Подмосковья. Всего за год создадим условия для подключения к газу 10 тысяч жителей региона", – приводятся слова генерального директора АО "Мособлгаз" Игоря Баранова.
 
Новости ПодмосковьяМособлгазМосковская область (Подмосковье)
 
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