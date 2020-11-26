https://ria.ru/20201126/gadzhety-1586458876.html

Минпросвещения готовит нормативы для работы школьников с гаджетами

Минпросвещения готовит нормативы для работы школьников с гаджетами

Министерство просвещения разрабатывает нормативы использования гаджетов для того, чтобы применение Цифровой образовательной среды (ЦОС) не отражалось негативно... РИА Новости, 26.11.2020

2020-11-26T15:26

2020-11-26T15:26

2020-11-26T15:26

россия

министерство просвещения россии (минпросвещения россии)

общество

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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Министерство просвещения разрабатывает нормативы использования гаджетов для того, чтобы применение Цифровой образовательной среды (ЦОС) не отражалось негативно на здоровье детей, сообщает со ссылкой на ведомство Telegram-канал стопкоронавирус.рф.Цифровая образовательная среда предполагает создание цифровой образовательной платформы для школ, обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней. Ожидается, что в ходе реализации проекта к 2024 году целевая модель ЦОС будет внедрена по всей стране, она позволит учителям получить новые инструменты для преподавания, обеспечить обучение школьников, находящихся на изоляции из-за болезни.Как отмечают в Минпросвещения, сейчас без базовых IT-знаний ребёнок не сможет выжить в современном социуме."Цифровые инструменты открывают новые возможности классической формы обучения, гармонично дополняя её. Тем более, министерство разрабатывает нормативы использования гаджетов, для того чтобы применение ЦОС не отражалось негативно на здоровье детей", - говорится в сообщении.

https://na.ria.ru/20201126/obrazovanie-1586324955.html

https://sn.ria.ru/20201120/minprosvescheniya-1585546395.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), общество