https://ria.ru/20201126/gadzhety-1586458876.html
Минпросвещения готовит нормативы для работы школьников с гаджетами
Минпросвещения готовит нормативы для работы школьников с гаджетами
Министерство просвещения разрабатывает нормативы использования гаджетов для того, чтобы применение Цифровой образовательной среды (ЦОС) не отражалось негативно... РИА Новости, 26.11.2020
2020-11-26T15:26
2020-11-26T15:26
2020-11-26T15:26
россия
министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
общество
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Министерство просвещения разрабатывает нормативы использования гаджетов для того, чтобы применение Цифровой образовательной среды (ЦОС) не отражалось негативно на здоровье детей, сообщает со ссылкой на ведомство Telegram-канал стопкоронавирус.рф.Цифровая образовательная среда предполагает создание цифровой образовательной платформы для школ, обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней. Ожидается, что в ходе реализации проекта к 2024 году целевая модель ЦОС будет внедрена по всей стране, она позволит учителям получить новые инструменты для преподавания, обеспечить обучение школьников, находящихся на изоляции из-за болезни.Как отмечают в Минпросвещения, сейчас без базовых IT-знаний ребёнок не сможет выжить в современном социуме."Цифровые инструменты открывают новые возможности классической формы обучения, гармонично дополняя её. Тем более, министерство разрабатывает нормативы использования гаджетов, для того чтобы применение ЦОС не отражалось негативно на здоровье детей", - говорится в сообщении.
https://na.ria.ru/20201126/obrazovanie-1586324955.html
https://sn.ria.ru/20201120/minprosvescheniya-1585546395.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), общество
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Министерство просвещения
разрабатывает нормативы использования гаджетов для того, чтобы применение Цифровой образовательной среды (ЦОС) не отражалось негативно на здоровье детей, сообщает со ссылкой на ведомство Telegram
-канал стопкоронавирус.рф.
Цифровая образовательная среда предполагает создание цифровой образовательной платформы для школ, обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней. Ожидается, что в ходе реализации проекта к 2024 году целевая модель ЦОС будет внедрена по всей стране, она позволит учителям получить новые инструменты для преподавания, обеспечить обучение школьников, находящихся на изоляции из-за болезни.
Как отмечают в Минпросвещения, сейчас без базовых IT-знаний ребёнок не сможет выжить в современном социуме.
"Цифровые инструменты открывают новые возможности классической формы обучения, гармонично дополняя её. Тем более, министерство разрабатывает нормативы использования гаджетов, для того чтобы применение ЦОС не отражалось негативно на здоровье детей", - говорится в сообщении.