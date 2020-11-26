Жириновский попросил перевести Фургала на лечение в больницу
© РИА Новости / Пресс-служба Басманного суда / Перейти в фотобанкБывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый в организации убийств, в зале заседаний Басманного суда города Москвы, где будет рассматриваться ходатайство о продлении ему срока ареста
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский попросил перевести бывшего губернатора Сергея Фургала из тюремной камеры на лечение из-за болезни легких.
"Дайте медицинскую помощь бывшему губернатору, обнаружена болезнь легких. Он в камере сидит", - сказал Жириновский на пленарном заседании Госдумы в четверг.
Фургала задержали 9 июля - СК РФ считает его причастным к местной преступной группировке и организации убийств в 2000-х годах. Сразу после задержания главу региона отправили в Москву, Басманный суд арестовал его на два месяца и отправил в СИЗО "Лефортово".
СК РФ заявил о "неопровержимых доказательствах" причастности Фургала к организации убийств предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова, а также к покушению на еще одного бизнесмена - Александра Смольского.
Фургал виновным себя не признает, в его поддержку в Хабаровске проходят несогласованные митинги протеста. Вскоре после задержания президент Владимир Путин 20 июля отправил Фургала в отставку с формулировкой "в связи с утратой доверия", а врио главы региона назначил Михаила Дегтярева.
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