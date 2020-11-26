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Жириновский попросил перевести Фургала на лечение в больницу
Жириновский попросил перевести Фургала на лечение в больницу
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский попросил перевести бывшего губернатора Сергея Фургала из тюремной камеры на лечение из-за болезни легких. РИА Новости, 26.11.2020
2020-11-26T13:03
2020-11-26T13:03
уголовное дело сергея фургала
сизо лефортово
сергей фургал
михаил дегтярев
следственный комитет россии (ск рф)
госдума рф
владимир жириновский
москва
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский попросил перевести бывшего губернатора Сергея Фургала из тюремной камеры на лечение из-за болезни легких."Дайте медицинскую помощь бывшему губернатору, обнаружена болезнь легких. Он в камере сидит", - сказал Жириновский на пленарном заседании Госдумы в четверг.Фургала задержали 9 июля - СК РФ считает его причастным к местной преступной группировке и организации убийств в 2000-х годах. Сразу после задержания главу региона отправили в Москву, Басманный суд арестовал его на два месяца и отправил в СИЗО "Лефортово".СК РФ заявил о "неопровержимых доказательствах" причастности Фургала к организации убийств предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова, а также к покушению на еще одного бизнесмена - Александра Смольского.Фургал виновным себя не признает, в его поддержку в Хабаровске проходят несогласованные митинги протеста. Вскоре после задержания президент Владимир Путин 20 июля отправил Фургала в отставку с формулировкой "в связи с утратой доверия", а врио главы региона назначил Михаила Дегтярева.
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уголовное дело сергея фургала, сизо лефортово, сергей фургал, михаил дегтярев, следственный комитет россии (ск рф), госдума рф, владимир жириновский, москва, хабаровск, происшествия

Жириновский попросил перевести Фургала на лечение в больницу

13:03 26.11.2020
 
© РИА Новости / Пресс-служба Басманного суда / Перейти в фотобанкБывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый в организации убийств, в зале заседаний Басманного суда города Москвы, где будет рассматриваться ходатайство о продлении ему срока ареста
Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый в организации убийств, в зале заседаний Басманного суда города Москвы, где будет рассматриваться ходатайство о продлении ему срока ареста - РИА Новости, 1920, 26.11.2020
© РИА Новости / Пресс-служба Басманного суда
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский попросил перевести бывшего губернатора Сергея Фургала из тюремной камеры на лечение из-за болезни легких.
"Дайте медицинскую помощь бывшему губернатору, обнаружена болезнь легких. Он в камере сидит", - сказал Жириновский на пленарном заседании Госдумы в четверг.
Фургала задержали 9 июля - СК РФ считает его причастным к местной преступной группировке и организации убийств в 2000-х годах. Сразу после задержания главу региона отправили в Москву, Басманный суд арестовал его на два месяца и отправил в СИЗО "Лефортово".
СК РФ заявил о "неопровержимых доказательствах" причастности Фургала к организации убийств предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова, а также к покушению на еще одного бизнесмена - Александра Смольского.
Фургал виновным себя не признает, в его поддержку в Хабаровске проходят несогласованные митинги протеста. Вскоре после задержания президент Владимир Путин 20 июля отправил Фургала в отставку с формулировкой "в связи с утратой доверия", а врио главы региона назначил Михаила Дегтярева.
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Уголовное дело Сергея ФургалаСИЗО ЛефортовоСергей ФургалМихаил ДегтяревСледственный комитет России (СК РФ)Госдума РФВладимир ЖириновскийМоскваХабаровскПроисшествия
 
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