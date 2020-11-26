https://ria.ru/20201126/furgal-1586425839.html

Жириновский попросил перевести Фургала на лечение в больницу

Жириновский попросил перевести Фургала на лечение в больницу

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский попросил перевести бывшего губернатора Сергея Фургала из тюремной камеры на лечение из-за болезни легких. РИА Новости, 26.11.2020

2020-11-26T13:03

2020-11-26T13:03

2020-11-26T13:03

уголовное дело сергея фургала

сизо лефортово

сергей фургал

михаил дегтярев

следственный комитет россии (ск рф)

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владимир жириновский

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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский попросил перевести бывшего губернатора Сергея Фургала из тюремной камеры на лечение из-за болезни легких."Дайте медицинскую помощь бывшему губернатору, обнаружена болезнь легких. Он в камере сидит", - сказал Жириновский на пленарном заседании Госдумы в четверг.Фургала задержали 9 июля - СК РФ считает его причастным к местной преступной группировке и организации убийств в 2000-х годах. Сразу после задержания главу региона отправили в Москву, Басманный суд арестовал его на два месяца и отправил в СИЗО "Лефортово".СК РФ заявил о "неопровержимых доказательствах" причастности Фургала к организации убийств предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова, а также к покушению на еще одного бизнесмена - Александра Смольского.Фургал виновным себя не признает, в его поддержку в Хабаровске проходят несогласованные митинги протеста. Вскоре после задержания президент Владимир Путин 20 июля отправил Фургала в отставку с формулировкой "в связи с утратой доверия", а врио главы региона назначил Михаила Дегтярева.

https://ria.ru/20201020/furgal-1580658456.html

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хабаровск

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