Тамбовская область приняла форум "Молодежная команда страны"
ТАМБОВ, 26 ноя — РИА Новости. IV Всероссийский форум органов молодежного самоуправления "Молодежная команда страны", на который приехали молодые управленцы и политики из 60 регионов, открылся в четверг в Тамбовской области, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.
Форум продлится четыре дня. Его участников ждут лекции, мастер-классы, встречи с почетными гостями, панельные дискуссии и интерактивные мероприятия.
"Нововведением на форуме этого года стало разделение участников не на традиционных два, а на три направления: "Молодежные парламенты", "Молодежные правительства" и "Молодежные избиркомы", что позволит сделать акцент на усиление внимания молодых людей к общественно-политической жизни страны. Также на форуме пройдет грантовый конкурс Росмолодежи. Его участники смогут выиграть до 1,5 миллионов рублей на реализацию своего проекта", - сказал представитель пресс-службы.
Форум стартовал с панельной дискуссии "Реализация молодежной политики в условиях пандемии", в церемонии открытия принял участие исполняющий обязанности первого вице-губернатора, руководителя аппарата главы администрации области Олег Иванов.
"От имени губернатора Александра Никитина выражаю благодарность тем, кто отважился в это непростое время принять участие в очном форуме. Это важнейшее мероприятие не случайно проходит в Тамбове: недавно наша область принимала "Территорию смыслов", и теперь молодёжная команда страны находится в зале. Желаю вам хорошей работы, проведите это время с пользой", - приводит пресс-служба слова Иванова.
В пресс-службе добавили, что форум проходит с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм. Все участники предоставили отрицательный тест на коронавирус. Они обязаны использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать социальную дистанцию. На форуме обеспечена термометрия.