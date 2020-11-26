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Тамбовская область
https://ria.ru/20201126/forum-1586513222.html
Тамбовская область приняла форум "Молодежная команда страны"
Тамбовская область приняла форум "Молодежная команда страны"
IV Всероссийский форум органов молодежного самоуправления "Молодежная команда страны", на который приехали молодые управленцы и политики из 60 регионов,... РИА Новости, 26.11.2020
2020-11-26T19:47
2020-11-26T19:47
тамбовская область
александр никитин
федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
тамбовская область
тамбов
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ТАМБОВ, 26 ноя — РИА Новости. IV Всероссийский форум органов молодежного самоуправления "Молодежная команда страны", на который приехали молодые управленцы и политики из 60 регионов, открылся в четверг в Тамбовской области, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.Форум продлится четыре дня. Его участников ждут лекции, мастер-классы, встречи с почетными гостями, панельные дискуссии и интерактивные мероприятия. "Нововведением на форуме этого года стало разделение участников не на традиционных два, а на три направления: "Молодежные парламенты", "Молодежные правительства" и "Молодежные избиркомы", что позволит сделать акцент на усиление внимания молодых людей к общественно-политической жизни страны. Также на форуме пройдет грантовый конкурс Росмолодежи. Его участники смогут выиграть до 1,5 миллионов рублей на реализацию своего проекта", - сказал представитель пресс-службы.Форум стартовал с панельной дискуссии "Реализация молодежной политики в условиях пандемии", в церемонии открытия принял участие исполняющий обязанности первого вице-губернатора, руководителя аппарата главы администрации области Олег Иванов. "От имени губернатора Александра Никитина выражаю благодарность тем, кто отважился в это непростое время принять участие в очном форуме. Это важнейшее мероприятие не случайно проходит в Тамбове: недавно наша область принимала "Территорию смыслов", и теперь молодёжная команда страны находится в зале. Желаю вам хорошей работы, проведите это время с пользой", - приводит пресс-служба слова Иванова. В пресс-службе добавили, что форум проходит с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм. Все участники предоставили отрицательный тест на коронавирус. Они обязаны использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать социальную дистанцию. На форуме обеспечена термометрия.
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александр никитин, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), тамбовская область, тамбов

Тамбовская область приняла форум "Молодежная команда страны"

19:47 26.11.2020
 
© Depositphotos / UkusushaТроицкий собор на реке Цна в городе Моршанск на севере Тамбовской области
Троицкий собор на реке Цна в городе Моршанск на севере Тамбовской области - РИА Новости, 1920, 26.11.2020
© Depositphotos / Ukususha
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ТАМБОВ, 26 ноя — РИА Новости. IV Всероссийский форум органов молодежного самоуправления "Молодежная команда страны", на который приехали молодые управленцы и политики из 60 регионов, открылся в четверг в Тамбовской области, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.
Форум продлится четыре дня. Его участников ждут лекции, мастер-классы, встречи с почетными гостями, панельные дискуссии и интерактивные мероприятия.
"Нововведением на форуме этого года стало разделение участников не на традиционных два, а на три направления: "Молодежные парламенты", "Молодежные правительства" и "Молодежные избиркомы", что позволит сделать акцент на усиление внимания молодых людей к общественно-политической жизни страны. Также на форуме пройдет грантовый конкурс Росмолодежи. Его участники смогут выиграть до 1,5 миллионов рублей на реализацию своего проекта", - сказал представитель пресс-службы.
Форум стартовал с панельной дискуссии "Реализация молодежной политики в условиях пандемии", в церемонии открытия принял участие исполняющий обязанности первого вице-губернатора, руководителя аппарата главы администрации области Олег Иванов.
"От имени губернатора Александра Никитина выражаю благодарность тем, кто отважился в это непростое время принять участие в очном форуме. Это важнейшее мероприятие не случайно проходит в Тамбове: недавно наша область принимала "Территорию смыслов", и теперь молодёжная команда страны находится в зале. Желаю вам хорошей работы, проведите это время с пользой", - приводит пресс-служба слова Иванова.
В пресс-службе добавили, что форум проходит с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм. Все участники предоставили отрицательный тест на коронавирус. Они обязаны использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать социальную дистанцию. На форуме обеспечена термометрия.
 
Тамбовская областьАлександр НикитинФедеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь)Тамбовская областьТамбов
 
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