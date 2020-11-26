https://ria.ru/20201126/forum-1586513222.html

Тамбовская область приняла форум "Молодежная команда страны"

Тамбовская область приняла форум "Молодежная команда страны"

IV Всероссийский форум органов молодежного самоуправления "Молодежная команда страны", на который приехали молодые управленцы и политики из 60 регионов,... РИА Новости, 26.11.2020

2020-11-26T19:47

2020-11-26T19:47

2020-11-26T19:47

тамбовская область

александр никитин

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

тамбовская область

тамбов

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ТАМБОВ, 26 ноя — РИА Новости. IV Всероссийский форум органов молодежного самоуправления "Молодежная команда страны", на который приехали молодые управленцы и политики из 60 регионов, открылся в четверг в Тамбовской области, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.Форум продлится четыре дня. Его участников ждут лекции, мастер-классы, встречи с почетными гостями, панельные дискуссии и интерактивные мероприятия. "Нововведением на форуме этого года стало разделение участников не на традиционных два, а на три направления: "Молодежные парламенты", "Молодежные правительства" и "Молодежные избиркомы", что позволит сделать акцент на усиление внимания молодых людей к общественно-политической жизни страны. Также на форуме пройдет грантовый конкурс Росмолодежи. Его участники смогут выиграть до 1,5 миллионов рублей на реализацию своего проекта", - сказал представитель пресс-службы.Форум стартовал с панельной дискуссии "Реализация молодежной политики в условиях пандемии", в церемонии открытия принял участие исполняющий обязанности первого вице-губернатора, руководителя аппарата главы администрации области Олег Иванов. "От имени губернатора Александра Никитина выражаю благодарность тем, кто отважился в это непростое время принять участие в очном форуме. Это важнейшее мероприятие не случайно проходит в Тамбове: недавно наша область принимала "Территорию смыслов", и теперь молодёжная команда страны находится в зале. Желаю вам хорошей работы, проведите это время с пользой", - приводит пресс-служба слова Иванова. В пресс-службе добавили, что форум проходит с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм. Все участники предоставили отрицательный тест на коронавирус. Они обязаны использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать социальную дистанцию. На форуме обеспечена термометрия.

тамбовская область

тамбов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр никитин, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), тамбовская область, тамбов