https://ria.ru/20201126/farmakologiya-1586414167.html

Путин призвал создать комфортные условия для бизнеса в сфере фармакологии

Путин призвал создать комфортные условия для бизнеса в сфере фармакологии

Необходимо и дальше создавать комфортные, стабильные, предсказуемые условия для работы бизнеса и инвесторов в сфере фармакологии, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 26.11.2020

2020-11-26T12:14

2020-11-26T12:14

2020-11-26T12:42

владимир путин

экономика

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НОВО-ОГАРЕВО, 26 ноя - РИА Новости. Необходимо и дальше создавать комфортные, стабильные, предсказуемые условия для работы бизнеса и инвесторов в сфере фармакологии, заявил президент РФ Владимир Путин."Необходимо и дальше создавать комфортные, стабильные, предсказуемые условия для работы бизнеса и инвесторов в этой сфере, для партнерства наших компаний и между собой, и с зарубежными партнерами. Создавать площадки для работы наших ученых, образовательных центров. Все это - большой, очень важный, жизненно важный для страны комплекс", - сказал Путин в ходе открытия цеха крупнотоннажного производства фармацевтических субстанций ООО "БратскХимСинтез".

https://ria.ru/20201126/putin-1586412916.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин, экономика