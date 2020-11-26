https://ria.ru/20201126/farmakologiya-1586414167.html
Путин призвал создать комфортные условия для бизнеса в сфере фармакологии
Путин призвал создать комфортные условия для бизнеса в сфере фармакологии
Необходимо и дальше создавать комфортные, стабильные, предсказуемые условия для работы бизнеса и инвесторов в сфере фармакологии, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 26.11.2020
2020-11-26T12:14
2020-11-26T12:14
2020-11-26T12:42
владимир путин
экономика
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НОВО-ОГАРЕВО, 26 ноя - РИА Новости. Необходимо и дальше создавать комфортные, стабильные, предсказуемые условия для работы бизнеса и инвесторов в сфере фармакологии, заявил президент РФ Владимир Путин."Необходимо и дальше создавать комфортные, стабильные, предсказуемые условия для работы бизнеса и инвесторов в этой сфере, для партнерства наших компаний и между собой, и с зарубежными партнерами. Создавать площадки для работы наших ученых, образовательных центров. Все это - большой, очень важный, жизненно важный для страны комплекс", - сказал Путин в ходе открытия цеха крупнотоннажного производства фармацевтических субстанций ООО "БратскХимСинтез".
https://ria.ru/20201126/putin-1586412916.html
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владимир путин, экономика