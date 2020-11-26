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https://ria.ru/20201126/farmakologiya-1586414167.html
Путин призвал создать комфортные условия для бизнеса в сфере фармакологии
Путин призвал создать комфортные условия для бизнеса в сфере фармакологии
Необходимо и дальше создавать комфортные, стабильные, предсказуемые условия для работы бизнеса и инвесторов в сфере фармакологии, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 26.11.2020
2020-11-26T12:14
2020-11-26T12:42
владимир путин
экономика
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НОВО-ОГАРЕВО, 26 ноя - РИА Новости. Необходимо и дальше создавать комфортные, стабильные, предсказуемые условия для работы бизнеса и инвесторов в сфере фармакологии, заявил президент РФ Владимир Путин."Необходимо и дальше создавать комфортные, стабильные, предсказуемые условия для работы бизнеса и инвесторов в этой сфере, для партнерства наших компаний и между собой, и с зарубежными партнерами. Создавать площадки для работы наших ученых, образовательных центров. Все это - большой, очень важный, жизненно важный для страны комплекс", - сказал Путин в ходе открытия цеха крупнотоннажного производства фармацевтических субстанций ООО "БратскХимСинтез".
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владимир путин, экономика

Путин призвал создать комфортные условия для бизнеса в сфере фармакологии

12:14 26.11.2020 (обновлено: 12:42 26.11.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин принял участие в церемонии открытия цеха ООО "Братскхимсинтез"
Президент РФ Владимир Путин принял участие в церемонии открытия цеха ООО Братскхимсинтез - РИА Новости, 1920, 26.11.2020
© РИА Новости / Алексей Никольский
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НОВО-ОГАРЕВО, 26 ноя - РИА Новости. Необходимо и дальше создавать комфортные, стабильные, предсказуемые условия для работы бизнеса и инвесторов в сфере фармакологии, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Необходимо и дальше создавать комфортные, стабильные, предсказуемые условия для работы бизнеса и инвесторов в этой сфере, для партнерства наших компаний и между собой, и с зарубежными партнерами. Создавать площадки для работы наших ученых, образовательных центров. Все это - большой, очень важный, жизненно важный для страны комплекс", - сказал Путин в ходе открытия цеха крупнотоннажного производства фармацевтических субстанций ООО "БратскХимСинтез".
Президент РФ Владимир Путин принял участие в церемонии открытия цеха ООО Братскхимсинтез - РИА Новости, 1920, 26.11.2020
12:10
Путин считает, что программу развития фарминдустрии надо продлить
 
Владимир ПутинЭкономика
 
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