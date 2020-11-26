https://ria.ru/20201126/ekstraditsiya-1586479131.html

Из Испании экстрадировали двух россиян

Из Испании экстрадировали двух россиян

Двое россиян - один, обвиняемый в мошенничества, другой - в попытке сбыта наркотиков через интернет - экстрадированы из Испании, один из них уже во второй раз,... РИА Новости, 26.11.2020

2020-11-26T17:00

2020-11-26T17:00

2020-11-26T17:00

россия

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

интерпол

генеральная прокуратура рф

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в мире

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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Двое россиян - один, обвиняемый в мошенничества, другой - в попытке сбыта наркотиков через интернет - экстрадированы из Испании, один из них уже во второй раз, сообщается в Telegram-канале Генпрокуратуры России."По требованию Генеральной прокуратуры РФ компетентные органы Королевства Испания экстрадировали в Россию Александра Дереку и Евгения Германовича... В сопровождении сотрудников ФСИН России и российского бюро Интерпола Александр Дерека и Евгений Германович будут доставлены в Москву", - говорится в сообщении.Сообщается, что Александр Дерека обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. По данным следствия, в декабре 2013 года Дерека занял у двух знакомых семь миллионов рублей, но в оговоренный срок не вернул их. Подчеркивается, что в 2009 году Дерека уже был экстрадирован из Испании и осужден за мошенничество.Добавляется, что Евгений Германович обвиняется в покушении на незаконный сбыт наркотиков через интернет. По версии следствия, в 2015 году Германович в составе организованной преступной группы пытался сбыть "синтетику" через созданный интернет-магазин. После совершения преступлений они скрылись от правоохранителей и были объявлены в розыск.Отмечается, что в связи с установлением их местонахождения в Испании, ГП РФ направила зарубежным коллегам запросы о выдаче обвиняемых, которые были удовлетворены.

https://ria.ru/20201126/ekstraditsiya-1586362436.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), интерпол, генеральная прокуратура рф, испания, в мире