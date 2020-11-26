Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201126/ekstraditsiya-1586479131.html
Из Испании экстрадировали двух россиян
Из Испании экстрадировали двух россиян
Двое россиян - один, обвиняемый в мошенничества, другой - в попытке сбыта наркотиков через интернет - экстрадированы из Испании, один из них уже во второй раз,... РИА Новости, 26.11.2020
2020-11-26T17:00
2020-11-26T17:00
россия
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
интерпол
генеральная прокуратура рф
испания
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/154841/02/1548410290_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_c47f60aee6c329196fd75df637131dfb.jpg
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Двое россиян - один, обвиняемый в мошенничества, другой - в попытке сбыта наркотиков через интернет - экстрадированы из Испании, один из них уже во второй раз, сообщается в Telegram-канале Генпрокуратуры России."По требованию Генеральной прокуратуры РФ компетентные органы Королевства Испания экстрадировали в Россию Александра Дереку и Евгения Германовича... В сопровождении сотрудников ФСИН России и российского бюро Интерпола Александр Дерека и Евгений Германович будут доставлены в Москву", - говорится в сообщении.Сообщается, что Александр Дерека обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. По данным следствия, в декабре 2013 года Дерека занял у двух знакомых семь миллионов рублей, но в оговоренный срок не вернул их. Подчеркивается, что в 2009 году Дерека уже был экстрадирован из Испании и осужден за мошенничество.Добавляется, что Евгений Германович обвиняется в покушении на незаконный сбыт наркотиков через интернет. По версии следствия, в 2015 году Германович в составе организованной преступной группы пытался сбыть "синтетику" через созданный интернет-магазин. После совершения преступлений они скрылись от правоохранителей и были объявлены в розыск.Отмечается, что в связи с установлением их местонахождения в Испании, ГП РФ направила зарубежным коллегам запросы о выдаче обвиняемых, которые были удовлетворены.
https://ria.ru/20201126/ekstraditsiya-1586362436.html
россия
испания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/154841/02/1548410290_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_01035ee150d21ea1205875a11e679c6a.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), интерпол, генеральная прокуратура рф, испания, в мире

Из Испании экстрадировали двух россиян

17:00 26.11.2020
 
© РИА Новости / Джорди Бойшареу / Перейти в фотобанкСотрудники полиции во время акции протеста в Барселоне
Сотрудники полиции во время акции протеста в Барселоне - РИА Новости, 1920, 26.11.2020
© РИА Новости / Джорди Бойшареу
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Двое россиян - один, обвиняемый в мошенничества, другой - в попытке сбыта наркотиков через интернет - экстрадированы из Испании, один из них уже во второй раз, сообщается в Telegram-канале Генпрокуратуры России.
"По требованию Генеральной прокуратуры РФ компетентные органы Королевства Испания экстрадировали в Россию Александра Дереку и Евгения Германовича... В сопровождении сотрудников ФСИН России и российского бюро Интерпола Александр Дерека и Евгений Германович будут доставлены в Москву", - говорится в сообщении.
Сообщается, что Александр Дерека обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. По данным следствия, в декабре 2013 года Дерека занял у двух знакомых семь миллионов рублей, но в оговоренный срок не вернул их. Подчеркивается, что в 2009 году Дерека уже был экстрадирован из Испании и осужден за мошенничество.
Добавляется, что Евгений Германович обвиняется в покушении на незаконный сбыт наркотиков через интернет. По версии следствия, в 2015 году Германович в составе организованной преступной группы пытался сбыть "синтетику" через созданный интернет-магазин. После совершения преступлений они скрылись от правоохранителей и были объявлены в розыск.
Отмечается, что в связи с установлением их местонахождения в Испании, ГП РФ направила зарубежным коллегам запросы о выдаче обвиняемых, которые были удовлетворены.
Украинский блогер Михаил Орешников - РИА Новости, 1920, 26.11.2020
00:09
Украинскому блогеру грозит экстрадиция в Россию
 
РоссияФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)ИнтерполГенеральная прокуратура РФИспанияВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:29Росэнергоатом опроверг сообщения о ЧП на Ленинградской АЭС
17:29Эксперт рассказал, как снизить стоимость ОСАГО до 50 процентов
17:25Депутат предложил правительству поработать 31 декабря до вечера
17:21Президент Молдавии пообещал защитить позиции русского языка
17:19Шведы потеряли веру в местную модель борьбы с коронавирусом
17:09В Литве выявили случаи инфицирования норок коронавирусом
17:09Шведские журналисты заявили о возможности России "поразить сердце Европы"
17:08В Степанакерт прибыла дополнительная группировка МЧС России
17:05Глава Переславля-Залесского объяснил, из-за чего уволился
17:00Из Испании экстрадировали двух россиян
16:52Xiaomi представила новые бюджетные смартфоны Redmi Note с поддержкой 5G
16:46Врач рассказала о влиянии коронавируса на сердце и сосуды
16:45Полиция освободила водителя, въехавшего в ворота ведомства Меркель
16:41На острове Русский во Владивостоке вновь развернули полевые кухни
16:37ВОЗ разработала рекомендации по физической активности во время пандемии
16:36В Ростове-на-Дону автомобиль врезался в остановку и дом
16:35Путин прилетел в Саров
16:32В "Белнефтехиме" рассказали о цене российской нефти в 2021 году
16:22Дочь Алсу объявит, кому Россия отдаст 12 баллов на Детском Евровидении
16:22Адмирал оценил надежность гиперзвуковой ракеты "Циркон"
Лента новостейМолния