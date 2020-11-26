https://ria.ru/20201126/ekologiya-1586397003.html

Онлайн-конференция о деятельности Фонда защиты китов в 2020 году

Онлайн-конференция о деятельности Фонда защиты китов в 2020 году

27 ноября в 14:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию на тему: "Киты и другие морские млекопитающие: итоги 2020 года".

2020-11-26T10:44

2020-11-26T10:44

2020-11-26T16:18

анонсы

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Задать вопросУчастники: - председатель Фонда защиты китов Маргарита МИТРОФАНОВА;- руководитель аналитического агентства "Barents News", сопредседатель Фонда защиты китов Василий БОРИСОВ;- руководитель Центра экологического мониторинга "ПОМОР" Тимофей СУРОВЦЕВ;- научный директор Фонда Владимир ЛАТКА;- представитель природоохранной организации Sea Shepherd Томас Гундерсен ФРИДРЕКСЕН;- фотограф, морской биолог, Антон ЛАНГЕ;- сотрудник МЧС России Алексей ПАРАМОНОВ.Какое влияние на морских млекопитающих оказало глобальное потепление и пандемия коронавируса? Что происходило с промышленным китобойным промыслом в прошедшем сезоне в тех странах, которые до сих пор игнорируют мораторий на убийство китовых – Норвегии, Японии, Дании и Исландии? В ходе мероприятия будут даны ответы на эти и другие вопросы, а также представлен Человек Года, внесший уникальный вклад в спасение жизни и здоровья китовых по версии Фонда защиты китов. Кроме того, будет объявлено о начале сбора подписей под письмами в адрес руководителей и общественности с призывом поддержать мораторий на промышленную добычу китов.Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы