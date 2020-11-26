Онлайн-конференция о деятельности Фонда защиты китов в 2020 году
10:44 26.11.2020 (обновлено: 16:18 26.11.2020)
27 ноября в 14:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию на тему: "Киты и другие морские млекопитающие: итоги 2020 года".
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Участники:
- председатель Фонда защиты китов Маргарита МИТРОФАНОВА;
- руководитель аналитического агентства "Barents News", сопредседатель Фонда защиты китов Василий БОРИСОВ;
- руководитель Центра экологического мониторинга "ПОМОР" Тимофей СУРОВЦЕВ;
- научный директор Фонда Владимир ЛАТКА;
- представитель природоохранной организации Sea Shepherd Томас Гундерсен ФРИДРЕКСЕН;
- фотограф, морской биолог, Антон ЛАНГЕ;
- сотрудник МЧС России Алексей ПАРАМОНОВ.
Какое влияние на морских млекопитающих оказало глобальное потепление и пандемия коронавируса? Что происходило с промышленным китобойным промыслом в прошедшем сезоне в тех странах, которые до сих пор игнорируют мораторий на убийство китовых – Норвегии, Японии, Дании и Исландии? В ходе мероприятия будут даны ответы на эти и другие вопросы, а также представлен Человек Года, внесший уникальный вклад в спасение жизни и здоровья китовых по версии Фонда защиты китов. Кроме того, будет объявлено о начале сбора подписей под письмами в адрес руководителей и общественности с призывом поддержать мораторий на промышленную добычу китов.
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- председатель Фонда защиты китов Маргарита МИТРОФАНОВА;
- руководитель аналитического агентства "Barents News", сопредседатель Фонда защиты китов Василий БОРИСОВ;
- руководитель Центра экологического мониторинга "ПОМОР" Тимофей СУРОВЦЕВ;
- научный директор Фонда Владимир ЛАТКА;
- представитель природоохранной организации Sea Shepherd Томас Гундерсен ФРИДРЕКСЕН;
- фотограф, морской биолог, Антон ЛАНГЕ;
- сотрудник МЧС России Алексей ПАРАМОНОВ.
Какое влияние на морских млекопитающих оказало глобальное потепление и пандемия коронавируса? Что происходило с промышленным китобойным промыслом в прошедшем сезоне в тех странах, которые до сих пор игнорируют мораторий на убийство китовых – Норвегии, Японии, Дании и Исландии? В ходе мероприятия будут даны ответы на эти и другие вопросы, а также представлен Человек Года, внесший уникальный вклад в спасение жизни и здоровья китовых по версии Фонда защиты китов. Кроме того, будет объявлено о начале сбора подписей под письмами в адрес руководителей и общественности с призывом поддержать мораторий на промышленную добычу китов.
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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