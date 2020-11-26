https://ria.ru/20201126/eilish-1586244461.html

В Сети появился бесконечный клип из каверов на "Bad Guy" Билли Айлиш

В Сети появился бесконечный клип из каверов на "Bad Guy" Билли Айлиш

YouTube в честь миллиарда просмотров "Bad Guy" представил бесконечный клип с использованием каверов на знаменитый хит Билли Айлиш. РИА Новости, 26.11.2020

2020-11-26T00:41

2020-11-26T00:41

2020-11-26T00:43

культура

билли айлиш

новости культуры

youtube

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МОСКВА, 26 ноя – РИА Новости. YouTube в честь миллиарда просмотров "Bad Guy" представил бесконечный клип с использованием каверов на знаменитый хит Билли Айлиш. Его можно увидеть на сайте. Видео начинается с оригинальной композиции, затем появляются окошки, и пользователь может либо сам выбрать следующий кавер, либо это будет сделано за него автоматически. Для создания клипа было использовано несколько тысяч разных каверов, которые свел вместе искусственный интеллект. Таймкод видеороликов синхронизирован, поэтому можно переключаться на другие варианты, не прерывая трек. Предложенные видео можно выбирать по тегам: "гитара", "рок", "вокал", "барабаны", "классика", "укулеле" и т.д.

https://ria.ru/20201111/eilish-1584059461.html

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

билли айлиш, новости культуры, youtube