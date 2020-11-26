https://ria.ru/20201126/efiopiya-1586415787.html

Алемайеху Аргау: диалог с Народным фронтом освобождения Тыграя невозможен

Алемайеху Аргау: диалог с Народным фронтом освобождения Тыграя невозможен

Правительственные силы Эфиопии с начала ноября проводят на севере страны военную операцию против оппозиционного движения "Народный фронт освобождения Тыграя"... РИА Новости, 26.11.2020

2020-11-26T13:00

2020-11-26T13:00

2020-11-26T13:00

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Правительственные силы Эфиопии с начала ноября проводят на севере страны военную операцию против оппозиционного движения "Народный фронт освобождения Тыграя". Его сторонники устроили здесь бунт и напали на военную базу. Посол Эфиопии в Москве Алемайеху Тегену Аргау в интервью корреспонденту РИА Новости Елене Протопоповой рассказал о том, что сегодня происходит в этой части африканской республики, как федеральные власти планируют урегулировать конфликт, а также повлияло ли обострение в Тыграе на строительство плотины "Возрождение" и АЭС по российскому проекту. Кроме того, глава эфиопской дипмиссии сообщил о том, как в Аддис-Абебе относятся к вакцине "Спутник V" и ее производству на территории республики.– Что происходит на севере Эфиопии сейчас, и как видит правительство вашей страны урегулирование конфликта?– Хунта Народного фронта освобождения Тыграя (НФОТ) хочет захватить власть во всей стране, выступает против реформ, направленных на развитие нашей страны. Силовые структуры Эфиопии проводят в Тыграе операцию по установлению закона и порядка в регионе, чтобы преступников привлечь к ответственности. Операция идет хорошо, эфиопские силы национальной обороны предпринимают максимальные меры для защиты гражданского населения.Важно отметить, что это операция по урегулированию внутренней проблемы, правительство Эфиопии справляется с ней и необходимости в каком-либо вмешательстве извне нет.Правительство долгое время пыталось усадить НФОТ за стол переговоров, но они постоянно отказывались от какого-либо диалога, и власти Эфиопии были вынуждены приступить к военной операции. Мы продолжим принимать меры и привлечем мятежников к ответственности. В настоящее время почти все города в Тыграе под контролем федеральных военных сил. Осталась только столица Тыграя – Мэкэле, но она уже окружена силами правопорядка. Операция завершится очень скоро.Сейчас нет шансов привлечь НФОТ к диалогу. Диалога с ними не вышло, мы много раз пробовали. Они отказались от всех предложений. Теперь это невозможно.– Эксперты заявляли о том, что существует угроза разрастания конфликта в Тыграе на всю область Африканского Рога. Как вы оцениваете такие прогнозы?– Правительство держит ситуацию в Тыграе под контролем. Она не перекинется за пределы этого штата. Мы не позволим этого. Нет никакой угрозы, что конфликт затронет регион Африканского Рога. Хотя НФОТ пытается представить конфликт как международный, но это внутреннее дело Эфиопии.– Рассматривает ли Эфиопия возможность привлечь посредников для урегулирования конфликта на севере? – Нет, это наша внутренняя проблема. Мы проводим операцию для установления мира и порядка в стране. Нам не нужно вмешательство со стороны. Мы ценим обеспокоенность разных стран, но эту операцию мы можем провести своими силами. Мы можем решить конфликт своими силами.– Как идет взаимодействие с российской стороной в связи с конфликтом в Тыграе?– Мы находимся в контакте с министерством иностранных дел России, с господином (замглавы МИД РФ Михаилом) Богдановым. У него есть достаточно информации о ситуации в стране. Он в курсе всего происходящего и получает все последние данные. Россия всегда поддерживает нашу страну. Мы ценим озабоченность происходящим в Эфиопии. Самое важное сейчас – представлять последние сведения о ситуации в связи с обострением в Тыграе. Российские власти выступают за стабильность в нашей стране, за мир в регионе. Для нас важен такой подход.– А в связи с конфликтом в Тыграе не планирует ли Эфиопия закупать оружие или военную технику?– Нет. В связи с проводимой операцией нам не нужно какое-то дополнительное вооружение.– На днях в Эфиопии были задержаны почти 800 человек по обвинению в организации террористических атак и разжигании беспорядков в Аддис-Абебе. Намерены ли власти вашей страны углублять сотрудничество по линии антитеррора с какими-либо странами?– Эфиопия не прекращает усилия по противодействию терроризму. В регионе предпринимается много попыток со стороны экстремистов подорвать стабильность. Но правительство Эфиопии готово к отражению их атак. Мы работаем с разными странами по антитеррору. Готовы к взаимодействию со многими странами, которые нацелены на борьбу с терроризмом в регионе. Мы сотрудничаем и с Россией. Россия – одна из стран, принимающая эффективные меры в борьбе с террористами. Россия – один из наших важных партнеров в этом вопросе.– А есть ли угроза строящейся в Эфиопии плотине "Возрождение" в связи с событиями в Тыграе?– Мы не видим какой-либо угрозы строительству плотины. С учетом операции силовых структур в северном регионе Тыграй мы всегда готовы охранять нашу плотину. Ее безопасность обеспечена. Все так, как было прежде: ничего не изменилось из-за событий в Тыграе. Строительство продолжается без остановки. К тому же Тыграй находится на севере, а плотина строится далеко от этих мест. Но даже если бы плотина находилась близко к району конфликта, мы были бы готовы защитить ее.– А сказались ли каким-то образом события в Тыграе на проекте возведения АЭС по российскому проекту в Эфиопии?– Нет, он реализуется по-прежнему, реализуется хорошо. В соответствии с графиком. Место АЭС будет определено. Идут обсуждения на экспертном уровне. Все продвигается по плану, как и договаривались. Конфликт на севере Эфиопии не повлиял на этот проект, как и не повлиял на какие-либо другие проекты в нашей стране. Обострение в Тыграе не распространяется за пределы этого штата. Другие территории нашей страны не затронуты. Компании продолжают работать, на бизнесе в стране конфликт не отразился, тем более что в Тыграе нет российских компаний.– По данным управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев более 40 тысяч граждан Эфиопии бежали в Судан из-за боев в Тыграе. Как эфиопское правительство намерено решать проблему беженцев?– Уже создана специальная комиссия для того, чтобы помочь нашим гражданам вернуться в свои дома. Все необходимые меры поддержки будут предприняты. Это временная проблема. Мы начали работать над ее решением. Вскоре, надеюсь, люди смогут вернуться к себе домой.– Когда правительство урегулирует конфликт в Тыграе? Установлены ли какие-то сроки?– Операция силовых структур будет скоро завершена. Это произойдет именно скоро. Я не могу сказать, что завтра или сегодня. Но мы не позволим, чтобы конфликт затянулся на долгое время. Он завершится скоро, и Тыграй вернется к нормальной жизни.– Как обстоит ситуация с коронавирусом в Эфиопии? Вы говорили ранее о готовности вашей страны купить российскую вакцину "Спутник V".– Власти страны держат ситуацию с COVID-19 под контролем, принимают необходимые меры в борьбе с коронавирусом. Как только российская вакцина будет доступна на рынке и полезна для нас, мы готовы в любое время купить ее и использовать.– Речь идет именно о закупке, а не о производстве вакцины на территории Эфиопии?– Мы всегда поддерживаем российские инвестиции в нашей стране. Если российские инвесторы заинтересованы в проектах в нашей стране, мы это только приветствуем. Это касается и производства российской вакцины. Конфликт на севере нашей страны касается только этого региона. Наша военная операция установит там порядок. У инвесторов не должно быть никакого страха из-за этого конфликта. Все в порядке в нашей стране в целом.– А какой регион в вашей стране будет наиболее подходящим для производства российской вакцины?– У нас есть промышленные зоны в разных частях страны. Если российские инвесторы хотят прийти на наш рынок, они могут обратиться в инвестиционную комиссию Эфиопии. Там им предложат место в промышленной зоне, где они смогут начать производство – там есть электричество, дороги, оборудование, банковские услуги. Все готово.– Что для Эфиопии больше подходит – покупать вакцину или производить у себя?– Вы знаете, Эфиопия одна из самых населенных стран Африки – у нас проживает 110 миллионов человек. Это большой рынок. Если запустить производство в Эфиопии, то можно будет экспортировать вакцину в другие африканские страны. Для нас приоритет – поддержка инвесторов. Если Россия готова построить предприятие по производству антикоронавирусной вакцины, мы только за и поддержим этот проект.– Что сейчас происходит на переговорах между Эфиопией, Суданом и Египтом в связи со строительством плотины "Возрождение"?– Переговоры продолжаются. Надеюсь, что Судан вернется в этот формат. Эфиопия считает, что без переговоров мы не сможем договориться по плотине. Они очень важны.– Но Судан заявил о несостоятельности переговоров.– Я не могу говорить за них. Но мы полагаем, что без этих переговоров договориться по плотине не получится, они необходимы.

https://radiosputnik.ria.ru/20201120/efiopiya-1585616414.html

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