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Лавров оценил шансы договориться с Трампом по контролю над вооружениями
Лавров оценил шансы договориться с Трампом по контролю над вооружениями
Москва не считает, что с администрацией действующего президента США Дональда Трампа можно всерьез договариваться о чем-то по контролю над вооружениями, заявил в РИА Новости, 26.11.2020
2020-11-26T14:34
2020-11-26T15:46
россия
дональд трамп
сергей лавров
сша
в мире
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МИНСК, 26 ноя - РИА Новости. Москва не считает, что с администрацией действующего президента США Дональда Трампа можно всерьез договариваться о чем-то по контролю над вооружениями, заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров."Сейчас с администрацией Трампа я не вижу, как можно всерьез договариваться о чем бы то ни было касательно дальнейшего процесса контроля над вооружениями",- заявил Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров в Минске."Мы не знаем, какая следующая администрация придет в Белый дом, какие у нее будут установки, там еще пока официально результаты (выборов) не объявляют. Но уже есть понимание и начался процесс как бы передачи дел. Посмотрим, какие в итоге оценки сформируются в головах у тех, кто будет после 21 января формировать политику США на направлении стратегической стабильности", - подчеркнул российский министр.
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россия, дональд трамп, сергей лавров, сша, в мире

Лавров оценил шансы договориться с Трампом по контролю над вооружениями

14:34 26.11.2020 (обновлено: 15:46 26.11.2020)
 
© Sputnik / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров во время выхода к прессе после заседания коллегий МИД РФ и Белоруссии в Минске
Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время выхода к прессе после заседания коллегий МИД РФ и Белоруссии в Минске - РИА Новости, 1920, 26.11.2020
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МИНСК, 26 ноя - РИА Новости. Москва не считает, что с администрацией действующего президента США Дональда Трампа можно всерьез договариваться о чем-то по контролю над вооружениями, заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Сейчас с администрацией Трампа я не вижу, как можно всерьез договариваться о чем бы то ни было касательно дальнейшего процесса контроля над вооружениями",- заявил Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров в Минске.
"Мы не знаем, какая следующая администрация придет в Белый дом, какие у нее будут установки, там еще пока официально результаты (выборов) не объявляют. Но уже есть понимание и начался процесс как бы передачи дел. Посмотрим, какие в итоге оценки сформируются в головах у тех, кто будет после 21 января формировать политику США на направлении стратегической стабильности", - подчеркнул российский министр.
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