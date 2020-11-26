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Лавров оценил шансы договориться с Трампом по контролю над вооружениями
Лавров оценил шансы договориться с Трампом по контролю над вооружениями
Москва не считает, что с администрацией действующего президента США Дональда Трампа можно всерьез договариваться о чем-то по контролю над вооружениями, заявил в РИА Новости, 26.11.2020
2020-11-26T14:34
2020-11-26T14:34
2020-11-26T15:46
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дональд трамп
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сша
в мире
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МИНСК, 26 ноя - РИА Новости. Москва не считает, что с администрацией действующего президента США Дональда Трампа можно всерьез договариваться о чем-то по контролю над вооружениями, заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров."Сейчас с администрацией Трампа я не вижу, как можно всерьез договариваться о чем бы то ни было касательно дальнейшего процесса контроля над вооружениями",- заявил Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров в Минске."Мы не знаем, какая следующая администрация придет в Белый дом, какие у нее будут установки, там еще пока официально результаты (выборов) не объявляют. Но уже есть понимание и начался процесс как бы передачи дел. Посмотрим, какие в итоге оценки сформируются в головах у тех, кто будет после 21 января формировать политику США на направлении стратегической стабильности", - подчеркнул российский министр.
https://ria.ru/20201126/snv-3-1586374015.html
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россия, дональд трамп, сергей лавров, сша, в мире