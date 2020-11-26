https://ria.ru/20201126/dogovorennosti-1586446289.html

Лавров оценил шансы договориться с Трампом по контролю над вооружениями

Лавров оценил шансы договориться с Трампом по контролю над вооружениями

Москва не считает, что с администрацией действующего президента США Дональда Трампа можно всерьез договариваться о чем-то по контролю над вооружениями, заявил в РИА Новости, 26.11.2020

2020-11-26T14:34

2020-11-26T14:34

2020-11-26T15:46

россия

дональд трамп

сергей лавров

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/1a/1586463236_0:0:3078:1731_1400x0_80_0_0_326b156f074a9b46bb040a644a46caa6.jpg

МИНСК, 26 ноя - РИА Новости. Москва не считает, что с администрацией действующего президента США Дональда Трампа можно всерьез договариваться о чем-то по контролю над вооружениями, заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров."Сейчас с администрацией Трампа я не вижу, как можно всерьез договариваться о чем бы то ни было касательно дальнейшего процесса контроля над вооружениями",- заявил Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров в Минске."Мы не знаем, какая следующая администрация придет в Белый дом, какие у нее будут установки, там еще пока официально результаты (выборов) не объявляют. Но уже есть понимание и начался процесс как бы передачи дел. Посмотрим, какие в итоге оценки сформируются в головах у тех, кто будет после 21 января формировать политику США на направлении стратегической стабильности", - подчеркнул российский министр.

https://ria.ru/20201126/snv-3-1586374015.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, дональд трамп, сергей лавров, сша, в мире