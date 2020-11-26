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Собянин продлил меры из-за коронавируса в Москве до середины января
Собянин продлил меры из-за коронавируса в Москве до середины января
Мэр Москвы Сергей Собянин до 15 января продлил ограничительные меры из-за распространения коронавируса. РИА Новости, 26.11.2020
2020-11-26T10:17
2020-11-26T10:26
сергей собянин
москва
общество
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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин до 15 января продлил ограничительные меры из-за распространения коронавируса.По его словам, ситуация в столице остается тяжелой. Так, за неделю с 16 по 22 ноября количество "выявленных случаев ковидной пневмонии" увеличилось на два процента, а число госпитализаций — на три процента.Режим домашней самоизоляции для жителей из групп риска, куда входят люди старше 65 лет, а также имеющие хронические болезни, продлили до 15 января. До этой же даты работодателям предписано сохранять на "удаленке" тридцать процентов сотрудников.До середины января с ограничениями продолжат работать бары, рестораны, кафе и клубы. По указу мэра, они не принимают посетителей после 23.00. Лекции и выставки проводятся только онлайн. Власти уверены, что эти меры пока позволяют избегать введения локдауна в Москве."Благодаря принятым мерам пока удается избежать самого тяжелого весеннего сценария развития пандемии с тотальным закрытием всего и вся", — подчеркнул Собянин.Ранее он заявил, что Москва держит в запасе коечный фонд объемом около пяти тысяч мест. Всего в городе около 17 тысяч коронавирусных коек и, по словам мэра, половина из них создана в резервных госпиталях, а не в больницах, которых оказывают плановую медпомощь.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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сергей собянин, москва, общество

Собянин продлил меры из-за коронавируса в Москве до середины января

10:17 26.11.2020 (обновлено: 10:26 26.11.2020)
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПрохожие в защитных масках на улице в Москве
Прохожие в защитных масках на улице в Москве - РИА Новости, 1920, 26.11.2020
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин до 15 января продлил ограничительные меры из-за распространения коронавируса.
По его словам, ситуация в столице остается тяжелой. Так, за неделю с 16 по 22 ноября количество "выявленных случаев ковидной пневмонии" увеличилось на два процента, а число госпитализаций — на три процента.
"Сейчас происходит постепенное сглаживание динамики роста. Но говорить о переходе к снижению уровня заболеваемости пока еще рано. Система здравоохранения по-прежнему работает с очень большой нагрузкой", — отметил Собянин.
Режим домашней самоизоляции для жителей из групп риска, куда входят люди старше 65 лет, а также имеющие хронические болезни, продлили до 15 января.
До этой же даты работодателям предписано сохранять на "удаленке" тридцать процентов сотрудников.
До середины января с ограничениями продолжат работать бары, рестораны, кафе и клубы. По указу мэра, они не принимают посетителей после 23.00. Лекции и выставки проводятся только онлайн.
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Власти уверены, что эти меры пока позволяют избегать введения локдауна в Москве.
"Благодаря принятым мерам пока удается избежать самого тяжелого весеннего сценария развития пандемии с тотальным закрытием всего и вся", — подчеркнул Собянин.
Ранее он заявил, что Москва держит в запасе коечный фонд объемом около пяти тысяч мест. Всего в городе около 17 тысяч коронавирусных коек и, по словам мэра, половина из них создана в резервных госпиталях, а не в больницах, которых оказывают плановую медпомощь.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Сергей СобянинМоскваОбщество
 
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