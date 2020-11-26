https://ria.ru/20201126/chita-1586389161.html

В Чите задержали полицейского, избившего задержанного до смерти

В Чите задержали полицейского, избившего задержанного до смерти

Следователи предъявили полицейскому в Чите обвинение в избиении задержанного, из-за чего тот скончался, сообщает СУСК региона. РИА Новости, 26.11.2020

2020-11-26T09:59

2020-11-26T09:59

2020-11-26T09:59

здоровье - общество

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происшествия

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КРАСНОЯРСК, 26 ноя – РИА Новости. Следователи предъявили полицейскому в Чите обвинение в избиении задержанного, из-за чего тот скончался, сообщает СУСК региона.Ранее следствие заявляло, что 22 ноября помощник оперативного дежурного отдела полиции "Железнодорожный" в Чите, находясь при исполнении должностных полномочий, "без законных оснований применил физическую силу в отношении доставленного в отдел полиции 42-летнего мужчины". Отмечается, что мужчина получил черепно-мозговую травму и впоследствии скончался. Следователи задержали подозреваемого на 48 часов. Возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий с применением насилия, с причинением тяжких последствий, максимальная санкция – десять лет лишения свободы.Начальник краевого главка МВД приказал организовать проверку по факту инцидента."Следователи предъявили обвинение в превышении должностных полномочий, совершённых с применением насилия и причинением тяжких последствий (п. а, в" ч. 3 ст. 286 УК РФ) сотруднику полиции отдела полиции... По ходатайству следствия судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.По данным СК, следователи допросили обвиняемого, руководство отдела полиции, а также всех сотрудников, работавших в составе дежурной смены. Изъяты записи камер видеонаблюдения, назначены судебные экспертизы.

https://ria.ru/20201125/kriminal-1586263918.html

https://ria.ru/20200912/izbienie-1577137194.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье - общество, следственный комитет россии (ск рф), чита, происшествия