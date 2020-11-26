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Паслер: в пандемию бюджет Оренбуржья должен быть уравновешенным
Паслер: в пандемию бюджет Оренбуржья должен быть уравновешенным
В условиях пандемии важно, чтобы прогноз социально-экономического развития региона был максимально реалистичным, а бюджет - уравновешенным, заявил губернатор... РИА Новости, 26.11.2020
2020-11-26T18:08
2020-11-26T18:08
2020-11-26T18:08
оренбургская область
денис паслер
оренбургская область
экономика
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ОРЕНБУРГ, 26 ноя — РИА Новости. В условиях пандемии важно, чтобы прогноз социально-экономического развития региона был максимально реалистичным, а бюджет - уравновешенным, заявил губернатор области Денис Паслер."Сохранение уровня расходов привело к принятию сложного решения по дефициту бюджета. Его размер – предельный и максимально возможный. В то же время, долг остается на безопасном уровне. В ходе исполнения бюджета будем делать все возможное по снижению реального дефицита, а значит и государственного долга области. Бюджет сбалансирован и соответствует реальной ситуации в регионе, - сказал глава региона на заседании Законодательного Собрания Оренбургской области, на котором проект бюджета на будущий год и плановый период 2022 и 2023 годов рассматривался в первом чтении.По словам Паслера, несмотря на ограничения по добыче углеводородов в главной по объему бюджетных поступлений отрасли, доходы на 2021 год спрогнозированы с небольшим ростом."Это напрямую связано с налогом на прибыль. Считаю, что решение о консолидации налога на прибыль в областном бюджете было правильным. Это позволило оградить муниципалитеты от проседания их бюджетов", - сказал губернатор.Паслер отметил рост поступлений в бюджет от налога на доходы физических лиц, что повлияло на реальное увеличение фонда оплаты труда и средней заработной платы в регионе. По его словам, поэтапно повышается зарплата бюджетников: на 2021 год на оплату труда работников бюджетной сферы предусмотрено 15 миллиардов рублей. Это порядка 600 миллионов рублей прироста к текущему году.Губернатор заверил, что власти намерены выполнить все социальные обязательства."С нового учебного года мы в полном объеме обеспечиваем бесплатным горячим питанием начальную школу. Также среди социальных обязательств – выплаты при рождении третьего или последующих детей и выплаты на детей от 3 до 7 лет. В сегодняшней сложной ситуации считаем очень важным и своевременным принятое решение индексировать на 2 процента денежные выплаты опекунам, приемным родителям, патронатным воспитателям, а также региональный материнский капитал. Он составит 119 тысяч рублей в дополнение к федеральному материнскому капиталу, — сказал Паслер.Глава региона назвал эффективное исполнение национальных проектов одной из главных задач, стоящих перед областными властями. Расходы в этой сфере составят более 17 миллиардов рублей. Еще один приоритет – дорожный фонд. Он сформирован в максимально возможном объеме – более 13 миллиардов рублей. На уровне текущего года сохранена областная адресная инвестиционная программа – это порядка 6 миллиардов рублей. Депутаты одобрили проект бюджета в первом чтении. Второе чтение запланировано на 17 декабря.
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денис паслер, оренбургская область, экономика
ОРЕНБУРГ, 26 ноя — РИА Новости.
В условиях пандемии важно, чтобы прогноз социально-экономического развития региона был максимально реалистичным, а бюджет - уравновешенным, заявил губернатор области Денис Паслер
.
"Сохранение уровня расходов привело к принятию сложного решения по дефициту бюджета. Его размер – предельный и максимально возможный. В то же время, долг остается на безопасном уровне. В ходе исполнения бюджета будем делать все возможное по снижению реального дефицита, а значит и государственного долга области. Бюджет сбалансирован и соответствует реальной ситуации в регионе, - сказал глава региона на заседании Законодательного Собрания Оренбургской области
, на котором проект бюджета на будущий год и плановый период 2022 и 2023 годов рассматривался в первом чтении.
По словам Паслера, несмотря на ограничения по добыче углеводородов в главной по объему бюджетных поступлений отрасли, доходы на 2021 год спрогнозированы с небольшим ростом.
"Это напрямую связано с налогом на прибыль. Считаю, что решение о консолидации налога на прибыль в областном бюджете было правильным. Это позволило оградить муниципалитеты от проседания их бюджетов", - сказал губернатор.
Паслер отметил рост поступлений в бюджет от налога на доходы физических лиц, что повлияло на реальное увеличение фонда оплаты труда и средней заработной платы в регионе. По его словам, поэтапно повышается зарплата бюджетников: на 2021 год на оплату труда работников бюджетной сферы предусмотрено 15 миллиардов рублей. Это порядка 600 миллионов рублей прироста к текущему году.
Губернатор заверил, что власти намерены выполнить все социальные обязательства.
"С нового учебного года мы в полном объеме обеспечиваем бесплатным горячим питанием начальную школу. Также среди социальных обязательств – выплаты при рождении третьего или последующих детей и выплаты на детей от 3 до 7 лет. В сегодняшней сложной ситуации считаем очень важным и своевременным принятое решение индексировать на 2 процента денежные выплаты опекунам, приемным родителям, патронатным воспитателям, а также региональный материнский капитал. Он составит 119 тысяч рублей в дополнение к федеральному материнскому капиталу, — сказал Паслер.
Глава региона назвал эффективное исполнение национальных проектов одной из главных задач, стоящих перед областными властями. Расходы в этой сфере составят более 17 миллиардов рублей. Еще один приоритет – дорожный фонд. Он сформирован в максимально возможном объеме – более 13 миллиардов рублей. На уровне текущего года сохранена областная адресная инвестиционная программа – это порядка 6 миллиардов рублей.
Депутаты одобрили проект бюджета в первом чтении. Второе чтение запланировано на 17 декабря.